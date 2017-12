Na snimci zapovjednik mudžahedina informira Aliju Izetbegovića da su oteli 60 srpskih zarobljenika. Ni riječju nije kazao kako treba postupati s njima...

Televizija Republike Srpske u posjedu je, kako tvrdi, neobjavljene snimke na kojoj zapovjednik Trećeg korpusa tzv. Armije RBiH general Sakib Mahmuljin nakon okupacije Vozuće postrojava mudžahedine.



Na snimci se vide general Mahmuljin i predsjedavajući Predsjedništva BiH Alija Izetbegović ispred postrojenih jedinica koje Izetbegović pozdravlja na arapskom jeziku i mudžahedini koji otpozdravljaju. Iako ih je Alija Izetbegović vidio postrojene, zapovjednik Trećeg korpusa Armije RBiH Sakib Mahmuljin u raportu je dodatno potvrdio da su u napadu na Vozuću sudjelovali mudžahedini. Pred kamerom se pohvalio da je među napadačkim jedinicama njegovog korpusa i odred El mudžahid, prenosi RTRS.



Pušten na slobodu



"To su Prvi manevarski bataljun iz Zenice, 372. oslobodilačka brigada iz Tešnja, Sedma muslimanska, Specijalni diverzantski odred, kompletna 329. koja je bila ovdje, Treći manevarski i odred El mudžahid", naveo je Mahmuljin, odgovarajući Izetbegoviću na pitanje koje su jedinice u pitanju.



Na snimci zapovjednik mudžahedina Izetbegovića i Mahmuljina informira da su zarobili srpskog borca. Ni jedan ni drugi mudžahedine nisu upozorili kako treba postupati sa zarobljenicima. Prešli su na temu doseljavanja Srebreničana u Vozuću. Nisu reagirali ni kad su, kako pred sudom tvrde bošnjački časnici, pismeno obaviješteni da su mudžahedini od vojne policije oteli 60 srpskih zarobljenika.



Inače, 20. prosinca navršilo se točno dvije godine od kada je umirovljeni general Armije RBiH Sakib Hahmuljin uhićen pod optužbom za ratne zločine, a samo dan kasnije je pušten na slobodu. Sud BiH odbio je tada prijedlog Tužiteljstva BiH da mu se odredi jednomjesečni pritvor zbog sumnjičenja za ratni zločin i zapovjednu odgovornost nad postrojbom El mudžahid na području Vozuće, općina Zavidovići, 1995. godine.



On je osumnjičen za zločine počinjene od srpnja do listopada 1995. godine za vrijeme izvođenja ofanzivnih borbenih djelovanja postrojbi 3. korpusa ARBiH na širem području Vozuće, u kojima je sudjelovala i postrojba Odred El Mudžahid, čiji su pripadnici za vrijeme ovih borbenih djelovanja počinili ubojstvo oko 60 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, koji su prethodno oteti od druge postrojbe 3. korpusa, koja ih je zarobila. Također, tereti ga se za nečovječno postupanje prema 20-ak ratnih zarobljenika i civila koje su navedeni odbijali odmah predati postrojbi Vojne policije u skladu sa zapovijedima.



Sakib Mahmuljin kao zapovjednik 3. korpusa ARBiH tereti se da je propustio spriječiti počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila od pripadnika postrojbe El Mudžahid, te ih je propustio kazniti nakon počinjenog zločina.



Iako su policijski djelatnici uhitili generala Sakiba Mahmuljina, osumnjičenog da je u svojstvu zapovjednika 3. korpusa Armije RBiH postupao protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija, "Slobodna" je još prije 16 godina pisala o stravičnim zločinima u zoni odgovornosti Trećeg korpusa Armije BiH, na čijem je čelu u to vrijeme bio upravo general Mahmuljin.



'Naš put je džihad'



Tijekom višemjesečnih napora Armije BiH za oslobađanjem Vozuće, uspostavljanje kontrole nad Ozrenom i komunikaciju Zenica-Tuzla, pripadnici Odreda El Mudžahid, koji je djelovao u sklopu Trećeg korpusa Armije BiH, počinili su masakr nad ranjenim i zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske. Mudžahedini, pristigli iz arapskih i islamskih zemalja, okupljeni pod zastavom na kojoj je pisalo "Naš put je džihad", stacionirani u naselju Podbrežje kod Zenice, brutalno su likvidirali i pogubili pedesetak srpskih vojnika, odsijecajući im glave sjekirama i sabljama.



Ritualno klanje zarobljenika zabilježeno je na videokasetama odreda El Mudžahid, koje su distribuirane donatorima u islamskim zemljama. Pokolj je čudom preživjelo osam zarobljenih srpskih vojnika, čija su svjedočenja tada pokrenula istragu usmjerenu prema generalima Seadu Deliću i Sakibu Mahmuljinu, koji je bio ovlašten za vezu s mudžahedinima.