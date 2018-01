NOVIJE

Iz „potleušice“, malene neugledne kućice od jedva 50 kvadrata, u srijedu je na Viru deložiran njemački bračni par Schumacher.

U atmosferi potpune nevjerice, jer su kuću 2006.godine Erna i Ernst Schumacher uredno platili 47 tisuća eura, ovaj bračni par iz Ulma, roditelji osmero djece, sami su po kiši u srijedu iznosili namještaj vani i krcali ga u kamion.

Nitko, zapravo, nije vjerovao da će se ova ovrha provesti, jer je Općinskom sudu u Zadru predan zahtjev za odgodu ovrhe, jer je zatraženo izuzeće ovršne sutkinje Dubravke Novaković i predsjednice Općinskog suda u Zadru Ane Mišlov, jer je ovaj predmet još uvijek na rješavanju na Europskom sudu pravde u Luxembourgu…

Ništa, pa dakako ni deseci ljudi koji se su u srijedu okupili ispred kuće obitelji Schumacher, ni članovi udruge Veronika Vere koji su sudskog ovršitelja Vjekoslava Mitrovića uvjeravali da postupa nezakonito, nije spriječilo izbacivanje iz kuće Erne i Ernsta Schumacher. Insistiralo se na potpunom iseljenju i, unatoč kiši, potpunom razmontiranju kuhinje i izbacivanju svih elemenata iz kuće.

Policija je sve prisutne potjerala doslovno iza žice, a novi vlasnik kuće Branimir Petravić je na sve pozive i povike ostao gluhonijem.

- Erna i Ernsta Schumacher su žrtve hrvatskog pravosuđa. Kuću na Viru su kupili od Josipa Gržete i u Zadru su angažirali odvjetnika da ih uknjiži. Platili su i porez, odvjetnike, legalizaciju i sve što se od njih tražilo. Odvjetnik Miše Papić ih je godinama uvjeravao da nemaju razloga za brigu, čak i napismeno, no u ZK odjelu je kao vlasnik stalno bio uknjižen Joso Gržeta, čovjek koji im je prodao kuću. Kad su izvjesni Martina i Mirjana Žerjav pokrenuli postupak protiv Gržete jer im je dugovao novac, sud je jednostavno na dražbu dao kuću koja je „njegova“ na papiru, a u stvarnosti su je od njega kupili Erna i Ernsta Schumacher i o tome je u ZK odjelu Općinskog suda u Zadru postojala zabilježba. Tako su u srijedu Erna i Ernst ostali bez kuće koju su kupili – objašnjavala je okupljenima Nada Landeka iz udruge Veronika Vere, koja pomaže žrtvama pravosuđa.

Kuću je na dražbi za deset tisuća eura kupio Branimir Petravić iz Kutine, koji u srijedu na deložaciji ni sa kime nije htio razgovarati i samo je sudskom ovršitelju ponavljao da se ovrha treba odmah provesti.

- Moj hrvatski san je gotov – bilo je sve što je shrvana Erna Schumacher uspjela izustiti na novinarska pitanja.

U kasnijem razgovoru nam je kazala da ne osjeća ljutnju.

- Mene ne obuzima ljutnja, već samo osjećam bol što hrvatsko pravosuđe dozvoljava ovo što se događa. Ne mogu također razumjeti da Branimir Petravić, koji sada ima moju kuću, već dva sata šeta pokraj mene i ne želi me ni pogledati, samo bezočno čeka da sve iznesemo i odemo – kazala je Erna.

Poznato je da su Petraviću Ernina djeca nudila 20 tisuća eura nakon što je kuću kupio za deset tisuća. Željeli su da im roditelji zadrže kućicu na Viru, a na ovaj način bi Petravić zaradio deset tisuća eura. No on je to odbio i kuću oglasio na prodaju za 47 tisuća eura.

- Nisu sami i neće ostati sami. Pratit ćemo ih cijelo vrijeme, do kraja. Oni su sirotinja, njemački državljani koji su imali povjerenje u hrvatsko pravosuđe. Prva stepenica nam je Europski sud za ljudska prava Strasbourgu, jer u ovom postupku postoji niz nezakonitosti – izjavila je Nada Landeka.

Nije pretjerano ovu ovrhu, provedenu nad obitelji Schumacher u srijedu na Viru, nazvati jednim od najnepravednijih pravosudnih slučajeva koji su se dogodili u Hrvatskoj.

RANIJE

U srijedu ujutro na Viru se provela deložacija njemačke obitelji Schumacher iz kuće od 50 četvornih metara koju su kupili 2006. godine.



Tada, prije punih dvanaest godina, ovaj skromni bračni par iz njemačkog grada Ulma ugledao je novinski oglas „Kupnja bez rizika“, došli su na Jadran, odnosno na Vir, i prodavatelju Josipu Gržeti za 50 četvornih metara kuće i nešto dvorišnog prostora na ruke isplatili 47 tisuća eura.



Angažirali su odvjetnika radi upisa u zemljišne knjige jer oni ne govore hrvatski jezik, a potom im godinama nije bilo jasno koje se to prepreke stalno pojavljuju, zbog kojih nikako da se domognu vlasničkog lista za kupljenu i plaćenu nekretninu.



Formalno su ostali neupisani u zemljišne knjige i dogodila se najapsurdnija pravosudna priča u Hrvatskoj: prodavatelj kuće Josip Gržeta zapao je u dugove, on je formalno još bio upisan kao vlasnik kuće, pa je kuća otišla na dražbu. Prodana je za deset tisuća eura, a kupac je izvjesni Branimir Petravić iz Kutine.



Svoje dugove je Gržeta, dakle, podmirio prodajom kuće na Viru putem dražbe, iako je istu tu kuću - da još jednom istaknemo - već bio prodao Schumacherovima i na ruke od njih dobio novac.



Gržeta to otvoreno i priznaje te kaže da nije njegova krivica što Schumacherovi odvjetnici nisu napravili svoj posao i upisali ih u zemljišne knjige kao vlasnike kuće.

Uslijedila je pravosudna trakavica koja nije dala nikakva rezultata. Uzaludno su Erna i Erst Schumacher plaćali odvjetnike, dokazivali da je na zemljišnoknjižnom odjelu zadarskog suda postojala njihova zabilježba da su kupci kuće i da stoga kuća nije mogla ići na dražbu.



Na vrhuncu očaja su kupcu njihove kuće, Branimiru Petraviću iz Kutine, ponudili da od njega otkupe (svoju!) kuću i ponudili mu 20 tisuća eura, za što su htjeli podignuti kredit. Petravić bi na taj način bez ikakva rada zaradio čistih deset tisuća eura, jer je za toliki iznos kuću kupio na dražbi. No, Petravić je to odbio i kuću oglasio na prodaju. Za nju traži 47 tisuća eura.



Epilog ove nevjerojatne priče dogodio se, kako smo rekli, danas, izbacivanjem Erne i Ersta Schumachera iz kućice na Viru, skupa s njihovim stvarima.



To je provedeno temeljem odluke Ovršnog odjela Općinskog suda u Zadru: uz potpis sutkinje Dubravke Novaković, predsjednice Ovršnog odjela, određuje se 17. siječnja u deset sati „provedba ovrhe na licu mjesta na Viru, radi iseljenja ovršenika iz nekretnine“.