Facebookom kruži kriva simulacija sporne crkve na Splitu 3, zvonik neće biti udaljen manje od pet metara od zgrade

Naravno da je javna rasprava oko izmjena DPU-a za područje sjeveroistočno od raskrižja Bušićeve ulice i Poljičke ceste dosegnula između ostalih, i ideološku razinu te je zapalila društvene mreže podijelivši splitsku javnost u dva tabora - zagovornike i protivnike gradnje crkve na toj lokaciji.



Dijelom je do toga došlo zbog nepoznavanja materije od šire zajednice pa se, primjerice, Facebookom naveliko dijeli "simulacija crkve" nad kojom se ljudi zgražaju, a koja to uopće nije.



Naime, Dragan Žuvela, predsjednik Društva arhitekata Split (DAS), na svom je profilu na ovoj društvenoj mreži objavio okvirnu skicu spomenutog sakralnog objekta s obzirom na njegove maksimalne gabarite propisane DPU-om, no dijeljenjem tog sadržaja među korisnicima skica je pretvorena u simulaciju pa su mnogi naši sugrađani pomislili da će crkva zaista tako izgledati.



- Uzeo sam DPU za to područje, vidio maksimalne gabarite i definirao prema tome prostor koji bi crkva zauzimala. U planu piše da građevina može imati 1380 četvornih metara nadzemne i još 1907 kvadrata podzemne tlocrtne površine, te da može biti visoka 21 metar sa zvonikom od 40 metara. Hoće li to tako zaista biti, ne znam, ali to su maksimalni gabariti. Još jednom ponavljam kako naš fokus nije na crkvi, već gledamo na ovaj zahvat u prostoru sa stručne strane - s urbanističkog aspekta i aspekta arhitektonske baštine - podvukao je Žuvela, dodavši kako na krive interpretacije svog posta ne može utjecati.



Priopćenjem se oglasila i Splitsko-makarska nadbiskupija u kojem ističu kako su sadržaji poput tržnice i parkinga već implementirani u prijedlog DPU-a te da će se crkva u župi Blatine-Škrape početi graditi nakon ishođenja i pravomoćnosti svih akata za gradnju, dok će sam objekt imati površinu od 400 kvadrata plus pripadajući trg javne namjene uz smještajni prostor za dva svećenika i dvoranama za vjeronauk i razne susrete.



- Vodeći računa o ovoj lokaciji i potrebama građana, baš je Nadbiskupija zatražila izmjene DPU-a u smislu smanjivanja gabarita crkve i pastoralnog centra, a u korist povećanja društvenih sadržaja! Poseban kuriozitet vlasničkim odnosima na ovoj lokaciji daje podatak da se obitelj Treursić odrekla prava na povrat čestice oduzete za vrijeme komunističke vladavine pod uvjetom da se na njoj gradi crkva.



Žalosti što su tzv. primjedbe, prijedlozi i inicijative nekih sudionika javne rasprave iznesene izvan zakonskog konteksta, nisu utemeljene na činjenicama, protivne su interesima grada i građana te predstavljaju neprimjeren oblik pritiska na sudionike u realizaciji projekta, za što smo se nadali da su stvar prošlosti.



K tome, posebno zabrinjava nepoznavanje zakonskih propisa od nekih predstavnika DAS-a, ali i nekih političkih stranaka koji na nacionalnoj i vjerskoj osnovi pokušavaju diskriminirati i dovesti u zabludu većinu naših sugrađana i stanovnika ovoga dijela grada - stoji između ostalog u priopćenju Nadbiskupije, u kojem još demantiraju da će zvonik crkve biti udaljen manje od pet metara od stambenih zgrada.

Jerko Rošin: Ne postoji nikakva simulacija, u DAS-u falsificiraju istinu



Da se radi o nepostojećim simulacijama crkve koje kruže društvenim mrežama, potvrdio nam je i arhitekt Jerko Rošin, po čijem se prvonagrađenom radu iz 1991. godine temelji sadšnje oblikovanje prostora.

- Netko arhitektonski nepismen iz DAS-a napravio je nešto što predstavlja falsificiranje istine, zbog čega će po svoj prilici biti kazneno gonjen. Ne postoji nikakva simulacija, niti projekt, već samo studija mogućnosti čiji je zadatak bio pokazati što se i kako može sagraditi unutar raspoloživog terena na kojem bi se izgradila crkva bez pastoralnog dijela - pojasnio nam je Rošin i dodao kako se radi o planu koji datira još iz bivše države.

Rošin nam je kazao i kako će se crkva graditi isključivo na donjoj parceli, koju je upravo za gradnju crkve donirala obitelj Treursić.