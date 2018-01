Stanovnici Splita 3 razočarani jučerašnjom 'predstavom' oko izgradnje crkve: 'Došli su ljudi iz drugih kvartova, mi nismo mogli reć ni riči'

Dugo nije bilo toliko prijepora među sugrađanima oko gradnje nekog objekta, kao što je posljednjih dana oko planirane crkve na parkiralištu u kotaru Split 3.



Javna rasprava održana u srijedu u prostorijama Gradskog kotara bila je poprilično burna i na trenutke je dolazilo do ruba incidenta, a dan nakon, pojedici kažu kako je bila u potpunosti nepotrebna i beskorisna. Žitelji zgrade u ulici Ruđera Boškovića na broju 9 i 11, upravo oni kojima pogled seže na sadašnji parking, komad mora i neba, ističu kako su razočarani jučerašnjom "predstavom".



- Javna rasprava u Banovini i u kotaru nije bila od nikakve koristi. Ništa nismo saznali, samo to da su oko nas nekulturni ljudi koji galame i nameću svoj stav. To je bilo žalosno. Došli su stanovnici Brda, Visoke, Sućidra, ma ne znam odakle sve ne, a mi koji ovde živimo nismo mogli doć do riči. Nitko od nas okupljenih nije protiv crkve, dapače, katolik sam i želim crkvu ovdje, ali da ne ugrožava kvalitetu života u kvartu – ističe Mladen Dragošević, jedan od 20-ak razočaranih i zbunjenih stanara. S parkirališta gledaju na svoje prozore, a na što će uskoro gledati s prozora, još im uvijek nije jasno.



- Svjedoci smo plasiranja svakakvih informacija, a ne znamo što nam se sprema. Imamo jedan plan u Banovini, drugi nam pokazuju susjedi, a treći gledamo u medijima. Nama je svima jasno da ovaj prostor ne može ostati ovakav kakav je, da se on mora prilagoditi današnjem ritmu i načinu života, ali dajte ljudi da nam taj objekt, koji god bude, ne ugrožava svakodnevicu – poentira ogorčeni stanar uz napomenu kako je tribina poslužila samo za svađu i ideološke podjele.



- Svakakve informacije dobivamo, o 40 metara visokom kampanelu, pa o širini, obliku, a pojma nemamo kako će to sve na kraju ispast. Ne treba o obujmu i visini crkve raspravljat sa stanovnicima kotara Brda, Pujanke ili Visoka, već s nama, ljudima sa Splita 3. Oće li objekat bit bliže zgradi, ili cesti, di će bit, koliki nam je prolaz, di će bit garaže, di će se ljudi parkirat, oćemo li plaćat garaže... Ne mogu vam opisati koliko pitanja imamo, a ništa nismo saznali. Crkva me ne ugrožava, ali me građevina može ugrožavati – zaključuje Mladen Dragošević, vlasnik jednog od devedeset stanova koji će uskoro gledati na crkvena zvona.



Hoće li biti deset ili trideset metara udaljena od jastuka, preostaje im čekati.