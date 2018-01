Zbog komplikacija od gripe hospitalizirano 20 Splićana! Broj oboljelih i dalje značajno raste, dok se vrhunac epidemije očekuje već idućeg tjedna

Od sredine studenoga 2017. do danas na Hitnom prijemu Klinike za infektologiju KBC-a Split pregledano je 216 bolesnika kod kojih je utvrđena gripa. Od tog broja, zbog komplikacija uvjetovanih gripom hospitalizirano je njih 20.



– Kod gotovo svih hospitaliziranih bolesnika radilo se o upali pluća koja je inače najčešća komplikacija gripe. Ako usporedimo broj hospitaliziranih bolesnika od gripe na Klinici za infektologiju KBC-a Split ove godine s istim razdobljem prošle godine, onda je taj broj znatno manji. Naime, prošle godine u istom razdoblju zbog komplikacija gripe bilo je hospitalizirano čak 50 bolesnika, i to uglavnom zbog upale pluća, a bilo je i smrtnih slučajeva. Bolesnici hospitalizirani ove godine uglavnom su srednje i starije životne dobi, a među njima ima i onih s teškom kliničkom prezentacijom bolesti – kazuje prof. dr. Boris Lukšić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split.



Na području naše županije i dalje dominira influenca tipa B, koja u pravilu uzrokuje blažu kliničku sliku, ali u zadnje vrijeme raste broj oboljelih od influence tipa A.



– Unutar influence tipa A i dalje dominira sezonski podtip virusa H3N2 u odnosu na pandemijsku gripu uzrokovanu podtipom virusa H1N1. Situacija na našem području vrlo je slična situaciji u drugim dijelovima RH gdje također dominira influenca tipa B uz postupni porast influence tipa A. Prema rezultatima Nacionalnog centra za gripu u RH, u dokazanim slučajevima gripe influenca B je potvrđena u 72 posto slučajeva, a influenca A u preostalih 28 posto.



Iako je od početka sezone u Hrvatskoj od posljedica gripe umrlo 10 osoba, u Splitsko-dalmatinskoj županiji još nije potvrđen ni jedan smrtni slučaj. Vrhunac gripe još nije stigao, ali kako i dalje značajno raste broj oboljelih, on se očekuje sljedećeg tjedna – zaključuje prof. dr. Boris Lukšić.