Sudac našoj novinarki: Vi iz 'Slobodne' nagovorite Grad i banke da se nagode!

Grad Split pokušava spriječiti UniCredit i Erste Group u namjeri da iz lokalnog proračuna naplate kredite koje su dali privatnoj tvrtki "Sportski grad TPN" za gradnju Spaladium Arene i kamate, ukupno više od 60 milijuna eura.

Time si Split ujedno želi ojačati poziciju u pregovorima s tim financijskim institucijama. Zbog toga su gradski oci na Trgovačkom sudu u Zagrebu krenuli u postupak radi poništenja pravorijeka Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori iz studenog 2016. godine.

Mišljenje riječkog profesora

Tim je pravorijekom proglašeno da je raskinut ugovor o javno-privatnom partnerstvu između Grada i TPN-a, te da enormni iznosi obveza prema financijerima sportskog objekta u Lori prelaze s tog privatnog partera na lokalnu upravu.U utorak je bilo zakazano prvo ročište, tzv. pripremno, na kojem se predlažu svjedoci koje će se saslušati i dokazi koji će se izvoditi na glavnoj raspravi. Tamo je sudac kazao da je u petak zaprimio podnesak iz Grada, koji je tom prilikom podijelio odvjetnicima banaka i TPN-a. Nije se govorilo o tome koji je sadržaj tog dokumenta, niti je to uobičajena praksa. No, kako neslužbeno doznajemo, radi se o mišljenju profesora Pravnog fakulteta u Rijeci, koje su u Splitu nedavno dobili i dostavili sudu kao dio dokaznog materijala.Ročište je odgođeno da bi se tuženici mogli očitovati na taj podnesak. To moraju učiniti u roku od 30 dana, nakon čega će Grad imati 15 dana da im odgovori. Zbog toga će sudac naknadno zakazati novi termin održavanja prvog ročišta. Izvanraspravno ga je zanimalo ima li šanse da se gradska uprava i banke dogovore u tom predmetu i tako problem riješe mirnim putem. Obratio se autorici ovog teksta, rekavši da je uloga medija utjecati na to da se spor riješi nagodbom, a ne da stranke parničenjem stvaraju dodatne, velike, a nepotrebne troškove.

Sedam minuta

Iako u ovom predmetu još nije određena vrijednost spora, općenito možemo govoriti da, kad se radi o parnicama velike vrijednost na trgovačkim sudovima, svaki odvjetnik izlazak na (održano) ročište može naplatiti 100 tisuća kuna (na ročištu u utorak bila su četvorica), a "masno" se obračunavaju i ostale radnje.To bi, zapravo, bila samo kap u moru troškova, jer dug prema financijerima Arene svake godine zbog zateznih kamata naraste za nekoliko milijuna eura. Sve bi to mogli platiti građani Splita ako se ne uspije u ovoj parnici, ili ako ne dođe do dogovora s bankama.Zbog odgode, opunomoćenici stranaka u sudnici su proveli sedam minuta. Ročište je pratila, pročelnica iz Banovine.