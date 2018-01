Velika gužva i uzavrele strasti na Splitu 3: 'Briga nas što se sto metara dalje nalazi druga crkva, mi je želimo i ovdje!'

Zbor građana, održan večeras u prostorijama Gradskog kotara Split 3, na kojem se raspravljalo o najavljenim izmjenama DPU-a i planiranoj izgradnji crkve na sadašnjem parkiralištu, na trenutke je uistinu bio na granici sukoba, verbalnog, naravno.

Ona standardna novinska uzrečica „nije bilo mjesta za sve zainteresirane“ sada bi se baš zgodno uklopila u cijelu priču, jer je dosta stanara tog gradskog kotara uistinu ostalo bez mjesta, strpljivo su, pred ulazom, osluškivali što se unutra događa.

A unutra je arhitektica Mariana Bucat pokušavala strpljivo okupljenima objasniti zašto je bitno znati sve detalje, jer javna rasprava traje do sutra u ponoć, pa je osnovna ideja Stranke Pametno, koja je i prganizirala zbor građana bila upoznati ih s onim što se sprema graditi u prostoru na uglu Poljičke ceste i Ulice Bruna Bušića.

- Split 3 je prvorazredan arhitektonski i urbanistički rad, kojeg treba štititi, naravno, nema taj dio grada samo vrijednost za arhitekte i za stanare, već je i prepoznat u međunarodnim stručnim krugovima – kazala je Bucat.

Trudila se pojasniti zašto je izmjena DPU-u dubiozna, što bi se dogodilo sa parkirališnim mjestima, kako bi se i koliko (postojeća) tržnica smanjila, što bi bilo s najavljenom izgradnjom dijagnostičkog centra, odmah preko puta zgrade OŠ Split 3, što s komunalnom opremljenošću. No, okupljeni su samo željeli iskazati svoju želju da se crkva sagradi, odmah i sad.

- Nije nama potrebno komentirati buduću estetiku, niti nas uvjeravati kako se sto metara od predviđenog mjesta izgradnje nalazi druga crkva, kada 12 tisuća vjernika iz ove župe želi crkvu, jer ovo što sada imamo je tek samostanska kapela. Neka se struka bavi estetikom i gabaritima – kazao je Petar Šimundža, stanovnik Splita 3.

- Prezentirali ste nam samo negativne strane, arhitektura treba biti u službi naroda, a narod želi crkvu – dodala je susjeda mu Julija Budimir Bekan.

Martin Čelan koji, kako je kazao, 44 godine vapi za danom kada će u njegov kvart doći crkva, ustvrdio je kako su u toj splitskoj četvrti psi važniji od ljudi.

- Tri stotine metara istočno od ulice i isto toliko metara zapadno nalaze se dva parka za pse, o njima ste vodili računa, ali o vjernicima ne vodite konta. S krunicom oko vrata sam devedesetih branio dom, i kažem vam kako mi je bitnije ispod prozora vidjeti crkvu nego kumpire na pazaru – zaključio je.

Matko Marušić, bivši dekan Medicinskog fakulteta, želio je samo znati jeli Stranka Pametno protiv izgradnje crkve ili ne. Marijana Puljak mu je kazala nisu za izgradnju sakralnog objekta na planiranom mjestu, pokušavajući pojasniti što su prioriteti u gradu u kojem četiri osnovne škole rade u tri smjene. Okupljeni građani su povicima i dovikivanjima bili nespremni saslušati, a i prihvatiti, kako među njima ipak ima onih koji ne bi željeli zvona ispred prozora spavaće sobe.

- Moj stan je okrenut prema parkingu, šta koga briga di ću ja gledat! Ja oću gledat crkvu – doviknuo je jedan od stanara Ulice Ruđera Boškovića.

Pomirljive tonove u žustru raspravu uveo je jedan gospodin kazavši kako nam je diskusija potrebna i kako svatko ima pravo na svoje mišljenje.

- Spominjete stalno kako je 13 crkvi sagrađeno od 91. do danas, a nitko se ne pita gdje je struka bila do tada, gradili smo crkve ko kripte, pod zemljom, bez zvonika, skrivali se, gdje je tada bila struka – upitao je Zvonimir Lemo.

- To je pravo pitanje: gdje je bila struka – poentirala je Puljak i dodala:

- Struka nam je upropastila grad, ova vaša ulica, Kroz Smrdečac je ajme majko! Urbanizam u Splitu je urbocid. A sada je 500 točkastih izmjena GUP-a na dnevnom redu, i, naravno, sve će biti po zakonu. Po zakonu će se graditi zgrade bez parkirališnih mjesta. Ajmo osmisliti unaprijed kakav grad želimo – kazala je.