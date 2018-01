Zapuštenih površina u Splitu ima za tri Marjana! Za borbu kontra drače, smeća i šute Grad angažirao nezaposlene, evo što kažu o poslu i plaći, a što se sprema nemarnim vlasnicima

Zapuštene površine u našim gradskim kotarevima zauzimaju 64 hektara, što su čak tri Marjana, a gotovo 90 posto otpada na privatne parcele.



Kada se tome pridodaju golema područja na istočnim i sjevernim rubovima Splita koja je prošloga ljeta poharao veliki požar, te samu park-šumu na zapadnom dijelu poluotoka, jasni su razmjeri nebrige koja je godinama vladala u ovom gradu, pa je samo bilo pitanje vremena kada će doći do takve vatrene pošasti.







S obraslim i neodržavanim površinama, uglavnom prepunima smeća, sada se u koštac uhvatila Banovina, koja je putem javnih radova vezanih uz prevenciju požara i bujičnih poplava, te uz državnu pomoć od oko sedam milijuna kuna, potpisala ugovor s 265 nezaposlenih građana. Od početka prosinca raspodijeljeni su među gradskim tvrtkama i ustanovama kako bi do 1. lipnja "sredili" te zanemarene površine.



Grad pun smeća i 'šuta'



Jednu skupinu vrijednih radnika zatekli smo na golemoj privatnoj parceli kod ambulante na Mertojaku, u "kantunu" omeđenom Poljičkom cestom i Velebitskom ulicom.







– Previše smeća imamo u gradu, najmanji su problem korov i drača. Nadam se da ćemo mi pročistiti dobar dio toga i da će našim sugrađanima to biti poticaj da malo više vode brigu o tome gdje odlažu smeće. Ovdje smo naišli na puno građevinskog "šuta" i raznog otpada, što je zabrinjavajuće – kazala nam je Vali Bakica, 56-godišnjakinja, po struci građevinska inženjerka, koja već ima iskustvo zapošljavanja putem javnih radova.



Samo riječi hvale ima za svoje kolege i voditelje iz "Parkova i nasada", u čijem se timu našla, a isto nam je kazao i 27-godišnji Teo Martić.



Svima dobro



– Završio sam gimnaziju, ali nisam išao dalje na fakultet. Na radovima nam nije previše zamorno, zadovoljan sam, dobijem oko 2400 kuna plus putne troškove, što je opet dobro jer živim s roditeljima. Što se tiče samog čišćenja, mislim da se i prije trebalo krenuti u to, što zbog zapošljavanja mladih i nezaposlenih osoba, ali i zbog same koristi koju grad ima – kazuje momak koji je raščišćavao nekoliko terena na Mertojaku.







Njihovi šefovi su uzvratili samo riječima hvale za svoje nove djelatnike.



– Projekt je dobrodošao i bilo bi dobro da se ponovi. Sada krčimo, pokušavamo oblikovati zapuštene grmove i stabla, a ispod njih uglavnom nalazimo kamuflirane enormne količine raznog otpada i prikrivene deponije. Kada smo čistili područje pokraj škole, vrtića i crkve na Mertojaku, stanovnici su nam prilazili i zahvaljivali što smo to sredili – istaknula je Lada Ramljak, koordinatorica javnih radova pri "Parkovima i nasadima", koja nas je uvjerila da je njihovih 60 pridruženih radnika zaštićeno prigodom čišćenja nekih područja, gdje ne nedostaje opasnog smeća, i da im je rečeno kako pritom prvenstveno paze na svoje zdravlje.



Kritične lokacije



Takve kritične lokacije u gradu, kakvih ne manjka, sa svojim je kolegama iz Odjela preventivno-operativnih poslova Javne vatrogasne postrojbe (JVP), te uz pomoć dojava kotarskih čelnika, popisao Nenad Ružić, glavni koordinator "akcije" iz JVP-ovih redova. Kazao nam je kako su javne površine relativno dobro održavane, kao i da komunalne tvrtke nemaju zakonsku ovlast ulaziti u privatni posjed, ali i da su u rujnu dopunom propisa dobili alat kojim će moći prisiliti vlasnike da brinu o svojim parcelama.







– U prigradskim naseljima imamo i po nekoliko hektara velike zapuštene privatne površine, koje su prioritet. No, treba istaknuti kako je ovim radovima obuhvaćena i sanacija opožarenih područja te uvođenje preventivnih mjera kako ne bi došlo do izbijanja požara. Na 20-ak hektara sada koristimo situaciju da, primjerice, uredimo protupožarne, poljske putove, kako bismo za koju godinu, kad izraste šuma, imali uvjete da se u slučaju požara to lakše rješava – istaknuo je Ružić.



Silni rad i trud svih uključenih neće biti uzaludan. Grad će tijekom idućih šest mjeseci obaviti ono što su vlasnici trebali sami poduzimati, no poslije toga su oni na potezu.







– Prioritet su nam za početak gradske, a zatim privatne površine uz suglasnost vlasnika zemljišta. Nadamo se da ćemo ovim pokazati građanima da se čišćenjem zapuštenih zelenih površina može puno toga napraviti za prevenciju od požara. Kamo sreće da je sve bilo tako uređeno ovoga ljeta na Dračevcu, u Žrnovnici i Gornjem Sitnom pa se ne bi dogodio požar onakvih razmjera – poručio je Filip Butorović iz Ureda Grada, koji je zadovoljan tempom provedbe plana radova.



Kazne za nemarne



Podsjetio je da su od rujna vatrogasci iz preventivno-operativnog odjela ovlašteni označiti potencijalno opasne površine za nastanak požara i naložiti poljoprivrednom redaru da pokrene upravni postupak.



Ako se vlasnici ogluše na odluku da moraju dovesti u red svoju parcelu u roku 30 dana, pojasnio nam je, Grad će to učiniti umjesto njih i ispostaviti im račun. Trenutačno su kazne za nepridržavanje agrotehničkih mjera od 500 do 800 kuna za fizičke osobe, a za pravne između tri i šest tisuća.

Stižu lugari Novost je i da je glavni čuvar prirode na Marjanu, nakon zadnje sjednice Gradskog vijeća, dobio ovlast da provodi upravne postupke po pitanju zaštite od požara uz suglasnost vatrogasaca, posebno za područja na južnim stranama s privatnim posjedima.

Karepovac uz more Prošetali smo se i do plaže na Trsteniku, gdje smo zatekli neke od 27 radnika dodijeljenih "Splitskoj obali".



– Imali smo i prije javne radove, ali ovo nam je najbolja grupa dosad, motivirani su i vrlo korektni, neke parcele su već sredili. Smatram ovaj potez odličnom idejom, imamo puno posla na pojedinim lokacijama duž šetnice od Zente do Žnjana. Sada ćemo se uhvatiti velike površine pokraj potoka na Trsteniku – poručila je Zrinka Lukić, koordinatorica javnih radova za tu gradsku tvrtku, koja nam je potvrdila da se i uz morsku šetnicu godinama odlagalo razno smeće – cijevi, ljuljačke, klupe...