Pomozite splitskom festivalu 'Freestyle on the block'!

Treću godinu za redom u organizaciji udruge "Underground Society" održava se buvljak s ciljem prikupljanja sredstava za realizaciju petog festivala "Freestyle on the block".



Danas, do 19 sati u Domu mladih, u prostoru plesne grupe "Style Force", imate priliku podržati održavanje festivala i dati prilog koji će značajno pomoći organizatorima događaja.



Splitskoj hip-hop sceni potreban je respirator koji će probuditi uspavanu kulturu. "Underground Society" na čelu s predsjednicom udruge Sarom Pavić, promovira scenu uz pomoć natjecanja, plesnih radionica, dobre glazbe i pozitivnih vibracija, a sve kroz festival “Freestyle on the Block”, koji će se održati od 15. do 17. ožujka u Domu mladih.



Kako bi se događaj što kvalitetnije pripremio i organizirao, entuzijastima je potrebna financijska injekcija za "pokrivanje" znatnih financijskih izdataka koje nosi organizacija takvog eventa.



- Prve godine buvljak smo nazvali "Banana buvljak", ove godine nema poseban naziv, ali smo u jednakoj financijskoj banani kao i te godine. Bit će svakakvih stvari na prodaju, poprilična brojka novih i nekorištenih proizvoda koji će mnogima poslužiti. Nadam se da će odaziv biti što veći, kako bi ovogodišnji peti festival po redu bio što bolji – ističe Sara Pavić, organizatorica festivala i buvljaka te Splićanka sa dublinskom adresom, no zbog ove prilike se na nekoliko dana vratila u toplije krajeve.



Premda je gotovo dvije tisuće kilometara udaljena od rodnog grada, svejedno je odlučila održati buvljak i festival, sve kako bi se scena održala na životu i još jednom okupila hip-hopere, grafitere, breakdancere, skatere, bmxere i ostale čimbenike takve scene.



Nakon buvljaka, u Chillton baru na Bačvicama je organiziran "after party" na kojem će nastupiti "Icy 3z" i DJ "Niki Peducci", a sutradan se na Čiovu u "Villi Menduli", možete se pridružiti roštilju i zajedničkom druženju svih sudionika i podupiratelja takve vrste scene.