Na Blatinama se otvara besplatna škola baluna

Sljedećeg tjedna počinje besplatna škola nogometa za djecu od četiri do 14 godina koja stanuju na Blatinama i Škrapama.

Kako kaže Davor Matijević, predsjednik Gradskog kotara, momke će trenirati profesori kineziologije i licencirani treneri, koji imaju iskustvo rada s najmlađima i s vrhunskim sportašima iz Nogometnog kluba "Galaxy".



Prijave se obavljaju na broj mobitela 095/819-95-71, a organizatori očekuju najmanje 30 do 40 dječaka i, naravno, djevojčica.



Besplatni treninzi trajat će dva mjeseca. Održavat će se ponedjeljkom, srijedom i petkom, između 18 i 20 sati, na uređenom terenu s umjetnom travom na sportsko-rekreacijskom centru pokraj toplane na Blatinama.



– Uložili smo mnogo u sportsko-rekreacijski centar da bi djeca i mladi imali adekvatan prostor za bavljenje sportom i rekreacijom. Organizacijom besplatnih treninga želimo im omogućiti da se u svom kvartu bave sportom pod vodstvom profesionalaca. U tome nam je u susret izišao Tomislav Petrić, koji ima nogometnu C i UEFA B licenciju, inače osnivač i voditelj Nogometnog kluba "Galaxy" – kaže Matijević.



– Ovim projektom želimo potaknuti djecu da se više bave sportom, da bi odrastali u zdravom okruženju i što manje vremena provodili ispred kompjutora i televizora – rekao je Petrić.