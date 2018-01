Martin Mladen Pauk, 25-godišnji gradski vijećnik, predlaže: Umjesto građanskog odgoja u škole uvedimo - šah!

Martin Mladen Pauk, bivši Mostov, a odnedavno nezavisni gradski vijećnik, šah igra s bijelim figurama - napravio je prvi potez osmislivši projekt za uvođenje tog sporta u sve splitske osnovne škole, razradio strategiju, i sad gleda kamo će sa svojim figuricama oporba i vladajući.

– Šah kao izvannastavna aktivnost održavao bi se četiri sata tjedno, po dva za učenike od prvog do četvrtog, te za one od petog do osmog razreda. Razvijali bi tako čistu logiku, ne bi samo bubali činjenice, a djecu odgojenu uz šah garantirano nećete vidjeti u kući "Velikog brata" ili na koncertu Jelene Karleuše – plete Pauk zaključke.

Lokalni zastupnik organizirao bi natjecanja unutar svake škole, svečanu godišnju smotru gdje bi snage odmjerili najbolji mali mislioci. Pauk je izračunao da bi projekt šaha u školama koštao samo 201.000 kuna godišnje.

– Sedam tisuća kuna mjesečno odlazi strankama za rad 35 gradskih vijećnika, to je 245 tisuća kuna mjesečno – kalkulira 25-godišnjak, razmišlja gdje se novac za projekt može lako "izbiti".

Neki na političkoj sceni te pare pojedu u nepromišljenom potezu slova "L". Odmah se i mi sjetimo, iznos od 211.816 kuna spominje se u posljednjem izvješću o reviziji poslovanja HGS-a, stranke koju predvodi Željko Kerum, pri dnu papira provukao se podatak da su im "rent a car" usluge u godinu dana s računa toliko odvezle.

I još ostane za kupiti nekoliko onih šahovskih satova ili organizirati gostovanje Garija Kasparova koji se svojedobno zdušno zalagao upravo za uvođenje te kraljevske igre u hrvatske osmoljetke. A, je li Pauku ideja o šahu došla kao odgovor na uvođenje građanskog odgoja? Govori se, naime, u javnosti da je njegov protivnik.

– Istina. Nisam pobornik prisilnog nametanja ideoloških stavova, zato smatram da bi šah bio puno bolji izbor jer razvija logičko i kritičko razmišljanje bolje od ijednog nastavnog predmeta te uči djecu da misle svojom, a ne tuđom glavom – spremno će mladi vijećnik.

Pauk se nada da će ideju prepoznati i iskusniji mu kolege iz vladajućih i oporbenih redova. Pričao je već s drugim vijećnicima, kaže da su reakcije i više nego pozitivne. Projektom je predvidio dodatno aktiviranje nastavnika, naravno uz plaćene prekovremene.

– Konačni cilj je izrada analize za osam ili deset godina, gdje bismo usporedili rezultate na državnoj maturi učenika koji su pohađali šah s onima koji nisu. To je mjerodavan rezultat. Uvjeren sam da će uroditi plodom, a to će u konačnici pružiti podlogu za uvođenje šaha možda čak i kao obveznog predmeta. To bi bio odličan potez i za učenike, roditelje, ali i za profesore. Win-win situacija – šah-matira Pauk.

Ako mu projekt prođe, i uzevši u obzir da, primjerice, i Ekonomsko-birotehnička škola već planira uvođenje fakultativnih predmeta zahvaljujući projektu sufinanciranom iz EU-ovih fondova, izgleda da splitski dišpet ne čeka na tromu reformu obrazovanja.