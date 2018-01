'Dalmatinac' više ne smije na Pazar, međugradski prijevoznici od sada će moći koristiti samo tri ugibališta

Konačno bi trebala biti dokinuta praksa prema kojoj međugradski prijevoznici već godinama nepropisno koriste "Prometova" ugibališta. Naime, gradonačelnik Andro Krstulović Opara je potpisao zaključak u kojem će tim tvrtkama omogućiti legalno zaustavljanje na tri lokacije u oba smjera na području grada – na Poljičkoj cesti ispred bolnica Firule i Križine, te u Ulici Domovinskog rata kod hotela "Atrium". Potom će, kako doznajemo iz gradske komunale, početi efikasnije sankcioniranje prijevozničkih tvrtki ili fizičkih osoba od strane prometnih redara ako budu koristili druge stanice na području Splita osim spomenutih.

– Na navedene tri stanice svaki od prijevoznika morat će imati istaknuti vozni red, a na ostalim stanicama koje prijevoznici često nelegalno koriste dodatno ćemo posebnom prometnom signalizacijom, odnosno postavljanjem prometnih znakova na početak stanice, definirati nemogućnost zaustavljanja za sve osim za vozila "Prometa". Prometni redari će u prvim danima primjene novog zaključka i nakon postavljanja znakova najprije upozoravati, a onda će početi i sankcioniranje prekršitelja, sve sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama – objašnjava nam buduću praksu Damir Babić, obnašatelj dužnosti pročelnika za komunalu, te dodaje da je služba već krenula u izradu prometnog projekta za signalizaciju, za koji će potom biti zatražena suglasnost policije.

Najgore na Pazaru

Komunalni redari svaki dan upozoravaju vozače

Iako se često u vezi s kontrolom nelegalnih međugradskih prijevoznika prozivalo prometne redare, prema statistici njihova postupanja u proteklih godinu dana ispada da su na autobusnim stanicama uredovali osam puta dnevno. Konkretno, iz komunalnog redarstva dobili smo podatke da je u proteklih godinu dana, točnije do 20. prosinca, na ugibalištima javnog prijevoza bilo ukupno 3116 postupanja, od čega samo u posljednjih mjesec dana njih 324.

Treba naglasiti da je Grad uredio promet na svojem području posebnom odlukom, prema kojoj prigradski autobusi ne smiju stajati na stajalištima javnog gradskog prijevoza, s tim da iznimno, uz suglasnost splitske Policijske uprave, Grad Split može odrediti stanice za vozila međumjesnog putničkog prometa, što će u ovom slučaju biti učinjeno. Time će se konkretno i nedvosmisleno točno znati koje stanice mogu koristiti prijevoznici "Dalmatinac", "Denis", "Litre tours", "Autoprijevoz Sinj" i svi ostali, a koje ne mogu.Do sada se na splitskim autobusnim ugibalištima događalo da su prijevoznici stajali doslovno gdje su god htjeli, smatrajući argumentom u svoju korist odredbu Zakona o prijevozu putnika u cestovnom prijevozu prema kojoj svi oni koji imaju linije kraće od 50 kilometara nemaju na svojim dozvolama početno ni završno stajalište. Najgore je stanje bilo na stanici na Pazaru, gdje bi se, pogotovo na puni sat, znalo dogoditi da bi bila zaustavljena i po tri međugradska prijevoznika ukrcavajući putnike, i to jedan iza drugog, dok bi Prometovi autobusi bili prisiljeni iskrcavati putnike nasred ceste ili čekati da se raščisti stanica, što bi u tren stvorilo prometni čep. U to se potpisnica ovih redaka osvjedočila nebrojeno puta.O ovom problemu već godinama u svakoj prilici progovara, vijećnik HSLS-a, koji je valjda i sam sebi postao dosadan tražeći oštre sankcije za prekršitelje, dok u zadnje vrijeme redovito primamo e-mailove od inicijative "Poštujmo naše stanice". Naravno, i "Slobodna" se ovom temom sustavno bavila tijekom proteklih godina. Sad su se očito njome počeli baviti i oni koji su za to najpozvaniji.