Splitski gradonačelnik, uz podršku Kerumove stranke, najavio izmjene GUP-a već ove godine, oporba bijesna: 'To je prostorni zločin, nastavlja se politika pogodovanja svima i svakome!'

Pola godine nakon početka mandata novi splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara otvoreno je najavio da uskoro kreće u izmjene najvažnijeg gradskog dokumenta, Generalnog urbanističkog plana (GUP), piše tportal.



U ovotjednom razgovoru za Radio Dalmaciju Krstulović Opara je otkrio da već tijekom ove godine planira izmijeniti postojeći GUP na osnovi više od 800 zahtjeva pristiglih još u doba njegova prethodnika Ive Baldasara, dok će u roku od dvije do tri godine i nakon usvajanja strategije razvoja grada predložiti usvajanje potpuno novog dokumenta, 'GUP-a 2', izrađenog ispočetka.



'Prethodne izmjene nisu prošle jer nisu bile ambiciozne i jer tadašnji gradonačelnik nije imao političku potporu. Mi ćemo promijeniti niz stavki i donijeti plan mog prethodnika modificiran eventualnim izmjenama za prostor Žnjana i drugim izmjenama koje su bile postavljene i nisu ušle u plan', kazao je gradonačelnik Splita, izjavivši i da će 'individualizirati korekcije', odnosno stotine zahtjeva o kojima se već raspravljalo.



Izmjene splitskog GUP-a bile su prošle kompletnu proceduru, no u smiraju mandata gradonačelnika Ive Baldasara skinute su s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća zbog žestokog protivljenja javnosti, ali i gotovo svih političkih stranaka. Jedni su prigovarali zbog prenamjene zelenih i sportskih sadržaja u građevinska područja, drugi zbog navodnog pogodovanja dijelu poduzetnika i političkih sponzora, a svi su zahtijevali da se prekine s praksom 'točkastih' izmjena i da se nakon dvanaest godina ovaj dokument napokon izradi ispočetka.



Nakon smjene vlasti, međutim, druga priča: predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić za tportal je potvrdio da će se već do polovice ove godine usvojiti upravo 'točkaste izmjene' - da, tako se izrazio - a da će se tek nakon toga krenuti u dugoročni dio posla.



Potvrdio je da s koalicijskim partnerima iz HGS-a Željka Keruma 'postoji suglasje da se ide korak po korak i da se ne čeka cjeloviti novi GUP'.



S druge strane, splitska oporba je bijesna...



'Točkaste promjene GUP-a su očekivani potez i nastavak Baldasarove politike pogodovanja svima i svakome. Mahanje nekakvim 'GUP-om 1', koji će se raditi odmah, pa 'broj 2', koji će biti napravljen nakon izrade strategije razvoja grada, samo je prikrivanje prostornog zločina koji će ovime HDZ učiniti gradu i građanima Splita - kazala je Marijana Puljak, čelnica stranke Pametno.



