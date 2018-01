Alarmantni podaci stručnjaka sa Šumarskog instituta: Marjanu prijeti sušenje borova ukoliko odgovorni što prije nešto ne poduzmu, do sada je mrtvo čak 13 posto stabala!

Marjanu prijeti sušenje alepskog bora ukoliko odgovorni što prije nešto ne poduzmu. Do sada je mrtvo ili osušeno 13 posto stabala, a 7 posto ih se počelo sušiti. Ukupno 13 tisuća borova je već gotovo ili je u procesu odumiranja, a to je petina park šume.



Spoznaje o istraživanju uzroka sušenje borova predstavio je dr. Milan Pernek s Hrvatskog šumarskog instituta u knjižnici “Marko Marulić”.



Prosječna dob napadnutih borova je 60 do 70 godina, kakvih imamo najviše, dakle, ne suše se najstariji borovi. Jedan od mogućih uzroka je monokultura bora zbog čega je jako podložan napadima. Tu su i nepovoljne klimatske promjene. A imamo i mediteranskog potkornjaka. To zovemo “ulančavanje”. - objašnjava Pernek, koji je unatoč tome što ne stradavaju samo najstariji borovi uvrstio i starost u moguće uzroke sušenja, “jer imamo 60 – 70 godišnja stabla, nemamo 20 godišnja, pa je to neki utjecaj”.









Lovro Rumora iz Zelenih upozorio je da se nisu provodile gospodarske osnove koje su mogle dovesti da dobijemo mješovitu šumu, pa je normalno da se danas ovo događa.



- Ono što zove na alarm je da su sve biljne zajednice ugrožene na Marjanu jer oboljevaju, a inače su jako otporne, poput čempresa koji ima jaku smolu, a koji se već pred pet godina počeo sušiti o čemu smo obavijestili Javnu ustanovu i tražili da se šuma prorijedi. Moramo hitno istrijebiti potkornjaka, on se vrlo brzo širi, to je progresija koja zabrinjava. - istaknuo je Rumora.



Na pogubni efekt progresije je ukazao i Pernek, s primjerom iz jedne druge šume u kojem grafikon u jednom trenu “poludi” i strelovito krene gore. Drugim riječima, ako su kukci u dvije godine usmrtili 13 posto stabala, a sedam posto doveli u stanje da se počnu sušiti, neće im trebati dugo da pokore čitavu šumu.



Kako to spriječiti? Ravnatelj Javne ustanove Robert Koharević kaže da će se ubrzo napraviti akcijski plan, a početkom 2019. program gospodarenja, kad bude jasno kome Marjan u vlasničkom smislu pripada.



- Moramo prvo odstraniti “crvene” borove koje naši sugrađani vide, jer oni smetaju iz estetskog razloga, ali potkornjak nije više kod njih. Cilj naše akcije kroz ožujak i travanj će biti piljenje onih drugih stabala kod kojih je potkornjak tek započeo sušenje. Deblovinu i granjevinu koju ne budemo mogli iznositi iz šume pokrivati ćemo mrežama natopljenim insekticidom, tako da se potkornjak neće moći dalje širiti. Naravno, postavit ćemo i feromonske klopke. - kaže ravnatelj Koharević.



Međutim, Marjan nije jedini primjer sušenja borova na ovom dijelu Jadrana. Pernek je pokazao da se u Šibeniku suše borovi čija je prosječna dob također nešto više od 60 godina. Na predavanju pojavili su se predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Upozorili su na sušenje borova u park šumi Ošljak na Korčuli i Čempresadi “Pod Gospu” na Pelješcu.



- Velika sušenja uočena su na području naše Županije. Vidjeli smo da se sušenja javljaju na području Šibenika i Splita. Ovo nije pitanje lokalne park šume, nego pitanje od nacionalnog značaja. Kod nas su se pojedinačno stabla počela sušiti 2014. a veće skupine stabala 206/17. Ne radi se o monokulturama, riječ je o šumama alepskog bora i čempresa, međutim, alepski bor prevladava. Tu su ingerencije Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma, da se cijeli problem digne na nacionalnu razinu. - naglasila je Marijana Miljas Đuračić iz dubrovačke županijske Ustanove.



- Do nedavno smo bili sami, pred mjesec dana nismo znali za druge, a onda smo saznali za Šibenik i problem u Dubrovačkoj županiji. Otvorila se priča, jer očito to sad postaje problem južne Hrvatske. - smatra Koharević.