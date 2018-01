Nekadašnje parkiralište kod neizgrađenog centra "Small Mall" na Manušu proteklih je dana ponovno bilo zauzeto automobilima. Netko je uklonio betonske "barikade", a prostor za smještaj vozila popunio se za tren. No, kratko je trajalo zadovoljstvo građana koji su u središtu grada besplatno dobili parkirališna mjesta.



Ekipa iz Banovine je u utorak, prvog radnog dana nakon Nove godine, počela s ilegalnog parkinga izbacivati vlasnike i njihove limene ljubimce.



Iako su na društvenim mrežama neki hvalili građane što su skvotirali dragocjeni prostor koji već godinama stoji kao ruglo, kako doznajemo od "Cestarova" radnika zaduženog da ne propušta automobile na divlje parkiralište, stvari nisu bile idilične.



- Neki su se skoro potukli na Staru godinu. Bilo je kaotičnog parkiranja, jedni su zagradili automobile iza sebe, pa je došlo do svađe, a umalo i do fizičkog obračuna - kažu u "Cestaru".



U gradskoj upravi tvrde da oni nisu dopustili ponovno stavljanje u funkciju bivše zone za vozila na Manušu.



- To mjesto nije parkiralište nego je u formi gradilišta. Istina, ono nije u fazi da se na njemu izvode radovi, ali je formalno gradilište i zbog toga smo obavijestili i građevinsku inspekciju. Komunalno redarstvo pokušava spriječiti odnošenje blata s te zone na javne površine. Ako utvrdimo da se blato iznosi, kaznit ćemo tvrtku "Centar Brač", investitora projekta - ističe Damir Babić, v.d. pročelnika za komunalu.



- U dobroj volji ćemo dva dana po 24 sata dežurati za automobile koji su unutra kako bismo ih pustili da iziđu, a da istovremeno ne dopustimo pristup tom privatnom gradilištu kako se ne bi iznosilo blato - najavljuje šef komunalaca.

Činjenica da Grad priznaje da je zapušteni, neaktivni prostor na Manušu u statusu gradilišta mogla bi ići na ruku "Centru Brač" koji upravo prolazi agoniju predstečajnog postupka. Ako je gradilište aktivno, onda, barem u teoriji, i projekt "Small Mall" nije ugašen.



Naravno, spomenuta kompanija ne može biti ulagač zbog silnih dugova, ali zato u planu restrukturiranja od brojnih vjerovnika traže da smanje svoja potraživanja i odgode naplatu za tri godine kako bi se našao strateški partner koji bi dokapitalizirao projekt.



U slučaju da se prostor na kojem se već dvije godine ništa ne događa ne bi tretirao kao gradilište, odnosno, ako projekt nije barem fiktivno "živ", istekla bi mu građevinska dozvola (bez obzira što je "Centar Brač" od "Adut nekrentina", bivšeg propalog investitora, kupio pravo gradnje), čime bi gubici firme strelovito narasli.



No, u kojem smjeru će ići predstečajni postupak tek treba vidjeti, jer je predmet poslan na Visoki trgovački sud koji treba odlučiti čija potraživanja će priznati kao osnovana, budući da se "Centar Brač" i vjerovnici nisu uspjeli dogovoriti.



U svakom slučaju, još dugo neće biti legalnog ostavljanja vozila na površini nekadašnjeg parkirališta na Manušu.