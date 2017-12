Gripa je stigla u Split, ali prave epidemije još nema

Prošle godine za božićne blagdane na Klinici za infektologiju KBC-a Split (zarazni odjel) bilo je "ludilo" od gripe. U nekoliko dana blagdana te 2016. kroz zarazni je "promarširalo" više od 100 pacijenata koji su imali simptome gripe. Neki od njih su, nakon pregleda i zbog težih oblika bolesti primljeni na bolničko liječenje, dok je većina puštena na kućni oporavak. Svakako, bilo je posla "priko glave". Ove godine je "primirje". Nije bilo pretjerano puno svita, a ono što je bilo imalo je blaži oblik gripe, odnosno gripu B.

- Prvi slučaj gripe smo zabilježili još 25. studenoga, radilo se o influenci B, odnosno blažem obliku gripe. I od tog prvog slučaja gripe na našoj Klinici pa sve do jučer ukupno je pregledano 37 osoba pod sumnjom da imaju gripu. Nitko od njih nije hospitaliziran, jer nitko nije imao težu kliničku sliku za hospitalizaciju. Od uzetih 25 briseva na virus influence (gripe) samo tri bila su pozitivna, i to na gripu B, koja u pravilu uzrokuje blažu kliničku sliku, kazao nam je prof. dr. Boris Lukšić, predstojnik Klinike za infektologiju.

Tijekom božićnih blagdana pregledano je ukupno 12 bolesnika kod kojih je postojala sumnja na influencu.

- Kod njih sedam uzet je bris na influencu i još čekamo te rezultate. Prošlu sezonu gripe epidemija je "grunula" za Božić, a za sada je još uvijek nema, osim ovih nekoliko sporadičnih slučajeva gripe B. Što se tiče područja Hrvatske, naglašavam da trenutačno dominira gripa B i nešto malo gripe A, i to podtip H3N2, a imamo i vrlo malo, neznatno slučajeva H1N1, odnosno pandemijske gripe znane u narodu kao "svinjska gripa". Što se tiče daljnje situacije s gripom, nitko ne zna kakva će ona biti, ali je uvijek bolje da gripa dođe što kasnije, kako bi i kraće trajala, zaključuje prof. dr. Boris Lukšić.

