Splićani svjetski prvaci u engleskom! 'Ništa lakše, teži su naši kontrolni u I. gimnaziji'

Premda se lome koplja oko kurikularne reforme, primjerci koje stvara ovaj obrazovni sustav pokazuju koliko upornost učenika i kvalitetan rad profesora mogu dati iznimne rezultate. Upravo takva lijepa vijest na samom kraju godine stiže iz splitske I. gimnazije.

Na međunarodnom natjecanju "Best in English", na kojem je sudjelovalo 750 srednjih škola iz 29 država svijeta, među konkurencijom od čak 17.621 učenika, splitski gimnazijalci Leona Bašić i Ivan Bućan smjestili su se među 20 najboljih učenika na svjetskoj razini. Leona je osvojila četvrto mjesto s 97 od mogućih 98 bodova, a Ivan 13. mjesto s 96,5 osvojenih bodova i jedini su učenici hrvatskih škola plasirani među najboljih 20 natjecatelja.

Skromnost koja krasi ovo dvoje maturanata i iznenađenje postignutim rezultatom možda su najbolji dio ove priče. Naime, za natjecanje su doznali tek tjedan dana uoči održavanja, a za ovako izniman rezultat, uz točnost, bila je presudna i brzina rješavanja testa.

– Tek sam kasnije shvatila da se uz točnost mjerilo i vrijeme rješavanja, a kako su mi zadaci bili jednostavni, očekivala sam da će biti puno više ljudi koji su brži od mene. Bilo mi je jako čudno da sam ostvarila ovakav uspjeh, a kada sam saznala da se natjecalo 17 tisuća ljudi, još sam više bila šokirana rezultatom – uz osmijeh ističe skromna Leona.

– Ja uopće nisam znao da se mjeri vrijeme – podsmjehuje se Ivan. Premda se pripremaju za državnu maturu, ovom se natjecanju nisu posebno posvetili, tako da nisu puno ni očekivali, međutim, čini se da se najbolji rezultati postižu upravo kad se najmanje očekuje.

– Rekli smo im za natjecanje dan ili dva nakon što smo mi dobili obavijest da se možemo uključiti u to. Shvatili smo da nema smisla oko toga dizati nikakvu paniku, nego takvo natjecanje iskoristiti kako bismo doznali koliko smo dobri u tome – kazala nam je Olga Granić, mentorica Ivana Bućana i profesorica engleskog jezika u I. jezičnoj gimnaziji.

Kako su prvi put sudjelovali na ovom međunarodnom natjecanju, mentorice ih nisu htjele opterećivati i faktorom vremena, nego su nastojali posvetiti se što kvalitetnijem rješavanju zadataka. Čini se da su bile u pravu, jer su rezultati i više nego odlični. Iz I. jezične gimnazije natjecalo se 30 učenika, koji su ostvarili iznimno visoke bodovne rezultate. Jedna učenica ostvarila je 95,5 bodova od mogućih 98, neki su ostvarili 94 boda. Tako da je, ekipno gledano, deset najbolje plasiranih učenika I. gimnazije, osvojilo četvrto mjesto na ovom međunarodnom natjecanju, s prosječnim rezultatom od 92,95 bodova po učeniku (94,84 posto riješenosti testa) u konkurenciji 749 ostalih škola.

Zadaci su se rješavali u učionici informatike, gdje se nalazi 15 osobnih računala, a interes prijavljenih učenika bio je puno veći.

– Polovina je morala rješavali testove preko mobitela jer nismo mogli osigurati dovoljno računala. Da je meni netko rekao da to riješim preko mobitela, rekla bih "ne bih, hvala", da se ne izblamiram – rekla nam je ponosna mentorica.

– Mi koji smo ih čuvali nismo trebali nikoga opominjati. Taj dan smo imali problema i s internetskom vezom, tako da su se zbilja bili iznervirali kad su uočili probleme i mnogima je bilo stalo do toga da odlično riješe te testove –ističe Željka Mimica, mentorica Leone Bašić i profesorica engleskog jezika.

Bolje od splitske gimnazije bile su dvije škole iz Estonije i jedna iz Slovenije. Još su četiri hrvatske škole među 20 najboljih srednjih škola, što dokazuje izniman talent hrvatskih učenika u savladavanju stranih jezika. Najbolje plasirana u državi, Leona Bašić, istaknula je kako je sudjelovala na puno težim natjecanjima.

– Ovo je bilo jednostavnije natjecanje. Možda je čak bilo lakše od školskog – potvrđuje njezinu izjavu Ivan, koji je u šali napomenuo kako se prijavio na natjecanje kako taj dan ne bi morao doći u školu. On je sudjelovao i u mjuziklu "Little Shop of Horrors" na engleskom jeziku, koji je organiziran u međunarodnoj suradnji s Astor Collegeom iz Dovera u Engleskoj, a predstave su se izvodile u Hrvatskoj i u Velikoj Britaniji, tako da ima dosta praktičnog znanja u primjenjivanju tog jezika.

Kažu kako su najveća pogreška doslovni prijevodi, a pomoglo im je to što otkada su bili mali nikad nisu gledali sinkronizirane crtane i animirane filmove.

Pitali smo ih što kažu roditelji na ovako velik uspjeh.

– Bili su jako sretni – kazala je Leona.

A tebi, Ivane?

– Rekli su mi: "Super, a sad se uhvati matematike" – uz osmijeh nam je rekao simpatični maturant. Pred njima su velike životne odluke, a uz toliko talenata i skromnosti ne sumnjamo u uspjeh svake.



Najbolji jezičari u državi

Uz I. splitsku gimnaziju, koja je s četvrtim mjestom najbolje plasirana škola iz Hrvatske, još su četiri domaće škole upisane među 20 najboljih na natjecanju: Gimnazija Varaždin odvojila je šesto mjesto, Gimnazija Lucijana Vranjanina iz Zagreba zasjela je na osmo mjesto, Gimnazija Antuna Vrančića iz Šibenika osvojila je 12. mjesto, a Gimnazija Josipa Slavenskog iz Čakovca 16. mjesto.