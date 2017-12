Kopanjem duboke rupe na Karepovcu iz koje se premješta otpad povećava se i volumen plinova koji u kombinaciji s kisikom stvaraju kompoziciju koja može biti jako neugodna. Ne samo zbog smrada koji se širi, a koji će za velikih vrućina biti strašan, nego i zbog mogućih eksplozija. Ne tvrdim da će ih biti jer to ne znam, ali bojim se da ne zna nitko iako se s predsanacijom već krenulo - tvrdi nekadašnji splitski gradonačelnik Jakša Miličić i upozorava da se na sarajevskom odlagalištu otpada prije desetak godina dogodila eksplozija.



- Na Karepovcu sam svojedobno dao nalog da se izbuše 22 rupe u kojima je inženjer koji je došao iz Njemačke mjerio količinu metana i ugljičnog dioksida. Mjerenja su pokazala da je u 18 rupa metan iznosio do 40 posto, a može biti najviše pedeset posto. To je maksimum. A to vam je bilo skoro prije deset godina! S raskopavanjem Karepovca koncentracija metana će se sigurno povećati i to je rizik, a na taj rizik nitko nema pravo i on bi bio puno manji da se nije išlo u kopanje rupe koja može biti neka vrsta vulkana u kojem se koncentriraju ti plinovi - objašnjava Miličić.



Tisuće radnih mjesta



Umjesto da se na "tjemenu" Karepovca smjesti novi otpad koji bi se tu taložio iduće četiri godine dok ne bude gotov Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici, krenulo se, mišljenja je Miličić, sasvim pogrešno u kopanje rupe i tako povećalo rizik od mogućih komplikacija koje mogu prouzročiti nakupljeni plinovi.



- Nemoguće je šest milijuna kubičnih metara otpada negdje odnijeti, ali ga se može ozdraviti tehnologijom koju zastupam i tako dobiti 300 tisuća metara četvornih prostora za gradnju novoga Splita, a koji su velikim dijelom u vlasništvu Grada "jedan kroz jedan". U pitanju je teren za gradnju tri tisuće stanova, što potencijalno znači deset tisuća radnih mjesta - podvlači Miličić i objašnjava da se Karepovac, segment po segment, može pročistiti, "prosijati" tako da se odstrani sve što tamo ne smije biti.



- Recimo, tamo su se bacali i špaheri - i to bi išlo ća, ali plastika meka i tvrda, tekstil, pampersice, koža, kosti, guma... Ma, tu ima do milijun i pol metara kubičnih materijala koji je fenomenalno gorivo. U postupku isplinjavanja svaka tona daje jedan megavat struje, a Karepovac bi tako dao milijardu i pol kilovata. To vam je u finalu milijardu i pol kuna vrijednosti, a mi to "tučemo nogom" kao da nas nije briga?! Tu samo o struji govorim - podvlači naš sugovornik, koji se ne može pomiriti da je dobar dio karijere posvetio Karepovcu, no nakon što se bio skrasio u savjetničkoj ulozi u garnituri graonačelnika Željka Keruma - više ga nitko ništa o mogućim rješenjima za gradsko odlagalište otpada ne pita.





U javnosti mu je zamjereno da je za svoj rad u Banovini bio jako dobro plaćen, a da je istovremeno Kerum prikupljeni novac za sanaciju Karepovca, koji su uplatili građani - mrtav-ladan prenamijenio za rekonstrukciju Zapadne obale na kojoj je obnavljao svoj hotel "Marjan".



- Svu sam dokumentaciju do raspisivanja natječaja pripremio, kao i tekst za natječaj za urbanističko rješenje Karepovca, a bivši gradonačelnik Splita Ivo Baldasar to nije ni pročitao. Tri puta sam se javljao na ovu temu gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, no nije me se udostojio primiti. Tu dokumentaciju su radili stručnjaci Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša, tvrtke "Projektni biro Split" i djelatnici iz Banovine, te inženjeri iz EU-a koji su bili kontrolori tog cijelog procesa. I zato se mogao dobiti novac iz EU fondova - i to osamdeset posto od ukupnih troškova sanacije



Ovako se u sanaciju Karapovca ide našim novcem, a sve skupa će stajati oko tristo milijuna kuna. I sve će to platiti građani Splita i Hrvatske - Miličić upozorava da je napravljena velika financijska šteta jer se jednostavno prešlo preko onoga što je dosad po tom pitanju odrađeno i za što su već potrošeni i novac i vrijeme, a u kapitalizmu bi između ovih pojmova trebao stajati znak jednakosti.



Sve ćemo platiti sami



- Umjesto da Grad Split na Karepovcu naplaćuje građevinarima odlaganje zemlje od iskopa za nove zgrade po Splitu, kojom bi se moglo zatrpavati otpad, plaća se kopanje rupe iz koje će se premještati relativno svježi otpad a da bi se tu ubacivao novi iduće četiri godine. Mislim da je to potpuno nelogično. Sad se govori da će ova predsanacija koštati 80 milijuna kuna, ali gdje je još trideset milijuna eura koliko će koštati sanacija Karepovca. I to EU ne želi plaćati jer se jednostavno ne radi onako kako su nam oni sugerirali, a ja sam se toga držao. Ponavljam, mi ćemo to sami sve platiti, a tako nije trebalo biti - kaže Miličić-