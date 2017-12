Oni su budućnost Splita: Naš grad prepun je perspektive, privući ćemo strane digitalne nomade

Kako se Split može još više pozicionirati kao odredište digitalnih nomada, pitali smo IT stručnjake koji su i sami razvijajući svoj biznis posvećeni promociji Splita, jačanju splitske IT scene, otvaranju novih radnih mjesta koja mlade ljude zadržavaju doma u Splitu i u Hrvatskoj, povezivanju ljudi u ovoj branši, edukaciji mladih snaga, pružanju mogućnosti stručne prakse studentima... Riječju, naši sugovornici Split su već pozicionirali na svjetskoj IT karti, njihove tvrtke poznate su u svijetu i privlačne za zapošljavanje, oni su zadržali mlade ljude u Splitu, otvorili radna mjesta sebi i drugima. Kontaktiraju s partnerima i informatičkim stručnjacima diljem svijeta. Susreću se i s brojnima koji dolaze u Hrvatsku, među kojima su i digitalni nomadi kojima je Split sve privlačniji. Dođu na nekoliko tjedana, a ostanu i po više mjeseci.

Toni Trivković, koji posao vodi kroz dva branda Agilo i Slicejack, a s prijateljem Antonijem Šerićem osnovao je "Start.up" – udrugu za poticanje i razvoj IT sektora Splita i regije, kazuje nam kako je "Startup.hr-u" jedan od prioriteta promovirati Split globalno kao idealnu destinaciju za rad i život.

- Kroz naš YouTube kanal smo već profilirali par digitalnih nomada koji su došli u Split. Zadnji video intervju napravili smo s Dankinjom koja je hladni i kišni Copenhagen zamijenila sa Splitom. Cilj nam je nastaviti stvarati takve priče koje će privući još digitalnih nomada u Split – kaže Trivković.

Mateo Perak, čija se tvrtka "Profico" u 2017. našla na Deloittevoj listi 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija Srednje Europe, i to kao 4. najbrže rastuća u Hrvatskoj, na naš upit odgovara da se to može postići brendiranjem samoga grada kao grada sa snažnom IT scenom, organizacijom konferencija, razvojem tehnoloških parkova i centara koji okupljaju lokalni IT sektor, te poticanjem izvoznih aktivnosti lokalnih tvrtki.

- Sve to Split čini globalno prepoznatljivim i potiče protok digitalnih generacija kroz grad – ističe Perak.

Ivan Burazin iz tvrtke "Codeanywhere", poznat i kao organizator SHIFT konferencije u Splitu, smatra da tu Split već radi dobar posao i da broj digitalnih nomada samo raste iz godine u godinu.

- Ovdje je osim samih turističkih/zabavnih sadržaja (na kojemu se svakako radi iz godine u godinu) bitan i tehnološki sadržaj. Naime, međunarodne konferencije kao što je SHIFT konferencija, koju mi organiziramo već šest godina, privlači tisuće posjetitelja iz cijeloga svijeta i siguran sam da nekolicina njih upravo zbog takvog eventa prvi put vidi našu državu i grad i upravo zbog toga odluči ostati (barem neko vrijeme), plus što nudi konkretan sadržaj digitalnim nomadima koji su već tu – kaže Burazin, čija je tvrtka ove godine ostvarila svoju prvu akviziciju, preuzela je grčku tvrtku "Codebender" te prešla broj od milijun korisnika.

Mario Frančešević iz "SeekandHita", koji je u prosincu proslavio 10 godina od osnutka, smatra da Split ima sve predispozicije da postane zanimljivo odredište za digitalne nomade — što zbog svoje lokacije, prometne povezanosti i činjenice da smo u EU-u.

- Nedostatak infrastrukture je jedan od problema za koji se nadam da će se barem djelomično riješiti u skorijoj budućosti, a kroz razgovore s onima koji su došli u Split i odlučili ostati, primjećuje se kako nedostaje sadržaja koji su namijenjeni strancima i njihovim obiteljima (obrazovne institucije, internacionalne škole, događanja izvan IT zajednice itd.) - kaže Mario Frančešević.

- Split ima puno toga ponuditi digitalnim nomadima, prvenstveno dobru klimu i sve bolji IT community koji se razvija. Smatramo da je važnije i zanimljivije pitanje što grad ima ponuditi nama koji smo cijelu godinu tu. Tu ima dosta prostora kod poticanja gospodarstva, nema inkubatora ni sličnih ustanova za lakši početak mladim tvrtkama. Voljeli bismo vidjeti puno više punih poslovnih zgrada i da naš grad nudi puno više od samog turizma i prirodne ljepote – smatra Ivan Blažević iz tvrtke "Blazing Edge", koja je u ovoj godini prošla kroz proces odvajanja od američkog partnera "East Coast Producta", i dalje je fokusirana na američko tržište, a prvi put rade i na europskom.

- Meni se čini da smo se u zadnje vrijeme previše usredotočili na to kako učiniti digitalne nomade sretnima u Splitu. To je u redu, ali više bih volio da se usmjerimo i uložimo vrijeme u to kako ljude koji su iz Splita i tek završavaju fakultete zadržati ovdje te, ako treba, kako ih dodatno educirati da budu spremni za tržište rade. Puno ljudi je otišlo iz Splita u potrazi za poslom, pogotovo u IT-u, bilo bi jako lijepo vidjeti da se ljudi vraćaju “doma” jer se ekosustav tu promijenio​ i​ ​sada​ ​ mogu​ ​imati​ ​doma​ ​ono​ ​što​ ​su​ ​nekada​ ​tražili​ ​u​ ​Zagrebu,​ ​Irskoj,​ ​Njemačkoj​ ​itd. - smatra Antonio Perić Mažar iz "Locastica", iza kojega je kao i iza ostalih naših sugovornika uspješna godina, koja je bila brza i izazovna.