Pauletić je ipak Mostov džoker za gradonačelnika Splita - hoće li pomrsiti račune velikim strankama?

Most će, po svemu sudeći, podržati Roberta Pauletića za splitskoga gradonačelnika. Iako konačan dogovor o zajedničkom nastupu na svibanjskim izborima još nije postignut, prilično je izvjesno da će poznati enigmatičar, pobjednik nekadašnje Kviskoteke, osnivač Mense, putopisac i donedavni zamjenik ministra turizma u Oreškovićevoj Vladi braniti boje Mosta u utrci za novoga splitskog poteštata.



U idućih nekoliko tjedana trebalo bi se iskristalizirati hoće li Pauletić na splitske izbore izaći sa svojom nezavisnom listom, koju će podržati Most, kao što je to, primjerice, slučaj u Vrgorcu s Nezavisnom listom mladih Ante Pranjića, ili će on i formalno biti službeni Mostov kandidat te sa službenim stranačkim logom krenuti u pohod na glasove splitskih birača.



Nakon što utanače i posljednje detalje te se dogovore o financiranju kampanje, Pauletić i čelnici Mosta mogu s velikim optimizmom ući u izbornu utrku.



Razloga za optimizam je nekoliko. Most u Splitu – pokazali su to rezultati dvoje parlamentarnih izbora - iznimno dobro stoji. U rujnu je u najvećem gradu u Dalmaciji Most uvjerljivo držao poziciju treće stranke u gradu sa 16 posto potpore građana.



U Mostu očito procjenjuju da sa snažnim kandidatom mogu napraviti iskorak i u sredini u kojoj do sada, za razliku od primjerice Metkovića ili Omiša, praktički nisu ni postojali, pobrkati računicu velikim strankama i bitno utjecati na konačni ishod gradskih izbora.

Solidna potpora

Dosadašnje ankete o raspoloženju birača u Splitu potvrdile su da Pauletić, kao potencijalni Mostov kandidat, uživa solidnu podršku među ispitanicima te da praktički sa 16 posto dijeli drugo mjesto s uglednim HDZ-ovim kandidatom Androm Krstulovićem Oparom.



Ankete su rađene u vrijeme dok ni Pauletić ni Krstulović Opara nisu službeno objavili svoje kandidature pa je logično da se u oba tabora nadaju da će im, kako vrijeme odmiče, rejting dodatno rasti.



Pauletićeva kandidatura mogla bi biti određeni problem za HDZ. Posljednji parlamentarni izbori pokazali su da birači Mosta u većem udjelu dolaze s desnog centra – političkog prostora na koji Andrej Plenković i stranački kandidat za splitskoga gradonačelnika Krstulović Opara nedvojbeno računaju.



Snažni konkurent za poteštata u tom dijelu političke arene nikako im ne odgovara. Osim toga, Pauletić bi – ako se uspije afirmirati kao tzv. Catch all kandidat, koji može dobiti glasove ne samo iz jednog stranačkog bazena, nego iz više njih - mogao pomrsiti račune i drugim političkim opcijama. I sa svojom, ili Mostovom listom, u konačnici igrati ključnu ulogu u kasnijem radu Gradskog vijeća.



A to je pozicija koje se ni Pauletić ni Most očito ne žele odreći.