Gradnja bolnice u Zagvozdu počinje u veljači

Lokaciju buduće dnevne bolnice u Zagvozdu u ponedjeljak je obišao ministar zdravstva dr. Milan Kujundžić u pratnji ravnatelja KBC-a Split dr. Ive Jurića.



Ravnatelj dr. Jurić će i koordinirati realizacijom cijelog projekta, kao i njegovom finalizacijom kod opremanja buduće bolnice. S ministrom su se susreli i čelni ljudi općine Zagvozd.



– Pri samom smo završetku dokumentacije i priprema za izgradnju. Izgradnja jednodnevne bolnice, zatim prostora za primarnu zdravstvenu zaštitu, ljekarne i ostalih sadržaja, trebala bi početi u prvim danima veljače. U tijeku je upravo odabir izvođača. Izgradnja bi trajala otprilike 150 dana i na ljeto bismo imali jednu kvalitetnu podružnicu KBC-a Split. Bolnici bi gravitiralo oko 80 tisuća ljudi i umnogome bi se smanjili troškovi koji se pojavljuju zbog mnogih putnih naloga koje koriste pacijenti. Uostalom, između dviju kliničkih bolnica, one u Dubrovniku i one u Splitu, a to je udaljenost veća od 200 kilometara, nema sličnog objekta pa bi se izgradnjom dnevne bolnice u Zagvozdu, u kojoj bi svaki dan dežurali pojedini specijalisti iz našega KBC-a, našim ljudima približila vrhunska zdravstvena zaštita – izjavio je dr. Ivo Jurić.



Pregledi poput kolonoskopije, gastroskopije, ginekološki, neurološki pregledi bit će dostupniji pacijentima, koji su do sada morali čak i mjesecima čekati na njih u KBC-u Split.



– Znači, sredstva uložena u izgradnju ove dnevne bolnice vrlo brzo će se refundirati smanjenjem mnogih troškova koje smo do sada imali preko pacijenata koji su morali putovati u veće kliničke centre – riječi su dr. Jurića.