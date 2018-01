'Jadrolinija' jača flotu s četiri katamarana vrijedna 45 milijuna eura: evo gdje će i kada zaploviti novi dvotrupci

"Jadrolinijina" flota do kraja ove godine trebala bi se ojačati s po dva nova i rabljena dvotrupca, za što državni putnički brodar planira izdvojiti oko 45 milijuna eura, odnosno oko 335 milijuna kuna.



Kako nam je potvrđeno iz poslovodstva kompanije, prva novogradnja i polovni katamaran trebali bi akoštati matičnu riječku luku, a potom i zaploviti na dalmatinskim i kvarnerskim prugama najkasnije do početka špice turističke sezone, dakle do 15. srpnja, dok bi ostala dva stigla do kraja prosinca. Za nove brze brodove "Jadrolinija" je spremna izdvojiti oko 24 milijuna eura, a za dva rabljena, ali izgrađena nakon 1. siječnja 2015. godine oko 21 milijun eura.



Kako bi ispunili natječajne zahtjeve, škver koji dobije vrijedan posao morat će za Jadran izgraditi dva katamarana od aluminija ili karbona, pojedinačnog kapaciteta od 352 do 442 putnika, o kojima će skrbiti po osam članova posade, te bi imali i prtljažni prostor za smještaj 20 kilograma "kufera" po ukrcanoj osobi. Plovila bi trebala biti duga do 45 metara, a time i veća od svih postojećih dvotrupaca u bijeloj floti, te široka do 13 metara, dok minimalna brzina tijekom pokusne plovidbe mora iznositi 30 čvorova.



Što se tiče polovnih brzih brodova, većina traženih tehničkih karakteristika poput materijala, brzine, dužine i širine je ista kao i kod naručenih novogradnji, ali je pojedinačni kapacitet potencijalnih prinova ipak manji, od 292 do 442 putnika, i također po osam pomoraca.



Premda su svi postojeći dvotrupci, osim "Vide", stari između 27 i 29 godina, čime teško mogu ispuniti zahtjeve aktualnih koncesijskih natječaja, iz "Jadrolinijine" Uprave su nam poručili da ih za sada ne namjeravaju prodavati.



- Kao što smo najavili, strateški cilj naše kompanije je obnova flote, koja zahtijeva stalna ulaganja i unaprjeđenja. Upravo to činimo i u segmentu brzih brodova, gdje krećemo u konkretne korake pomlađivanja sadašnje flote, ali i dajemo odgovor na zahtjeve tržišta koje diktira sve veću potražnju za brzobrodskim prijevozom. Svi postojeći katamarani do daljnjeg ostaju u našoj floti, a uz prinove, brzi brodovi će se dinamično raspoređivati sukladno različitim razdobljima tijekom godine kako bismo ih što učinkovitije koristili, ali i odgovorili na potražnju tržišta, naročito u razdoblju turističke sezone - naglasili su iz riječke tvrtke za naš list.



Budući da je nakon dolaska aktualnog čelništva kompanije raniji projekt gradnje trajekta za Korčulu, Lastovo i Vis stavljen u drugi plan i najavljen novi u istom smjeru, zanimalo nas je koji će biti sljedeći "Jadrolinijini" potezi:



- Modernizacija flote zadatak je broj jedan, stoga intenzivno nastavljamo njezinu obnovu. Trenutno je u tijeku i natječaj za projektnu dokumentaciju za putnički brod koji bi zamijenio legendarnu "Postiru", izgrađenu 1963. godine. Svakako idemo u smjeru osnovne ideje, a to je da "Jadrolinija" na najvažnijim linijama ima brže, mlađe, veće i komfornije brodove nego danas, ali i da osigura dostupnost do svakog otoka na što ugodniji i efikasniji način.