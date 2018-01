Dječak stavio petardu u cijev, teško ozlijedio oba oka

Dijete mlađe od 14 godina teško je ozlijeđeno u utorak u Vinjanima Gornjim kod Imotskog u eksploziji petarde, te je prevezeno u splitsku bolnicu, izvijestila je u srijedu splitska policija.

Dječak je petardu ubacio u cijev, a kada je eksplodirala teško ga je ozlijedila na oba oka zbog čega je završio na liječenju u splitskoj bolnici.

Iz policije podsjećaju da je u Silvestarskoj je noći nastradao još jedan dječak i to u Sinju, nakon što je bacio petardu na ulici također ozlijedivši oba oka.



Iz PU splitsko-dalmatinske apeliraju:



Upozoravamo roditelje kako je nužno da, i kod uporabe pirotehničkih sredstava kategorije F1 koja se mogu prodavati tijekom cijele godine osobama starijima od 14 godina, ne dozvole da djeca pirotehnku koriste bez nadzora roditelja ili odrasle osobe, odnosno istu ne upotrebljavaju na način na koji bi mogli ugroziti svoje zdravlje i zdravlje drugih osoba.



Također, Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je kako će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.



Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je da će: - fizička osoba mlađa od 18 godina koja uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, zatim fizička osoba koja uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 27. prosinca ili uporabljuje pirotehnička sredstva u zatvorenim prostorima, odnosno na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba, biti kažnjena za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5 tisuća do 15 tisuća kuna.