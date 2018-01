Mnogi su se radovali liberalizaciji tržišta, ali uzalud: autoškole podigle cijene

Mnogi su se radovali liberalizaciji tržišta autoškola, jer se pretpostavljalo da će takvim zakonskim izmjenama, gdje je ukinuta propisana minimalna cijena satova osposobljavanja za vožnju, doći do pojeftinjenja.



No, od toga zasad neće biti ništa, barem ne na splitskom području, gdje su autoškole uglavnom podigle cijenu za deset posto, pa će kandidati za polaganje "B" kategorije i osposobljavanje u autoškoli sada morati izdvojiti oko 6600 kuna.



Po tom izračunu, sada će sat vožnje iznositi oko 159 kuna u odnosu na prijašnje 143 kune, za svaki od 35 sati praktične nastave. Cijena teoretske nastave iznosi tridesetak kuna, što je barem 8 kuna više nego prije, a budući vozači ih moraju odslušati 30.

Kada se tome pridodaju troškovi liječničkog pregleda, davanja HAK-u za ispit i ostalo, za vozačku dozvolu se sada mora izdvojiti oko osam tisuća kuna, što je pozamašna razlika u odnosu na prijašnjih oko 7200 kuna, iznos koji se naveliko kritizirao kao preskup.



Iz Strukovne grupacije autoškola pri Županijskoj komori Split, još za vrijeme najava izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama upozoravali su da do smanjenja cijena neće doći.



Granica rentabilnosti



- Od 2008. cijene se nisu mijenjale, odavno djelujemo na granici rentabilnosti, a troškovi su odonda samo za gorivo povećani barem za 20 posto. Rast tarifa se bilježi u cijeloj Dalmaciji, što je razumljivo kada pogledate da je sat vožnje dosad iznosio 115 kuna bez PDV-a, gdje su uračunati troškovi vozila, goriva, stručne osobe s licencijama, hladnog pogona i ostalog. U kojoj to uslužnoj djelatnosti ili zanatu imate tako niske cijene? Mi time nismo pokrivali ni osnovne troškove. Imamo zaposlene instruktore vožnje koje moramo platiti, a plaće su im manje od prosjeka u Republici Hrvatskoj – pojašnjava Denis Ožegović, predsjednik županijskog, ali i nacionalnog udruženja autoškola pri HGK, koji nam je kazao da su prema njegovim saznanjima sve splitske autoškole donijele novi izračun na osnovi vlastite kalkulacije, kao što je bio slučaj i do sada, s tom razlikom što su prije imali propisanu minimalnu cijenu usluge.



U isto vrijeme dok se autoškole na jugu zemlje odlučuju na povećanje, neke zagrebačke škole bi navodno trebale sniziti cijenu.



- Protiv dampinga i nelojalne konkurencije zasad nema lijeka, ali to nije isplativo ni dugoročno održivo, a negativno utječe na cijelu struku i samu kvalitetu. Vjerojatno idu na uništavanje konkurencije. Postoji realni izračun s ekonomskom opravdanosti, neki možda stavljaju niži iznos bez takvih izračuna ili idu na količinu, ali od toga nitko dugoročno nema koristi – kaže Ožegović, inače i vlasnik autoškole "Hajduk", koja se također odlučila na povećanje cijena od deset posto.



Istog mišljenja je i njegov kolega Zvonko Dodoja iz autoškole "Instruktor", koji je povukao identičan potez.



- Sve se svodi na kvalitetu koju pružate budućem vozaču da bi se što odgovornije ponašao na cesti, jer smo drugi u Europi po prometnim nezgodama. Moramo stalno ulagati, što nije moguće bez realne cijene koja je i s poskupljenjem na rubu održivosti. Tko uspije opstati sa smanjenjem, treba ga proglasiti čudotvorcem – smatra taj vlasnik autoškole koji je u poslu 40 godina.

Odgovor je imao i na naš upit o izmjenama zakona koje su ipak išle na ruku autoškolama, jer je podignuta granica dopuštene starosti vozila "B" kategorije sa sedam na 10 godina.



Ne mogu izdržati



- To su vozila koje intenzivno rade, ne mogu izdržati deset godina. Izdržljivost vozila u normalnim uvjetima i kako mi radimo nema veze jedno s drugim - dodaje Dodoja.



Svjestan da će budućim kandidatima teško pasti povećanje troškova kako bi došli do vozačke dozvole je Antonio Mamuša, vlasnik autoškole "Dalmacija".



- Nikome se ni jedno poskupljenje ne sviđa i jasno mi je da je bilo građana kojima je dosadašnja cijena bila velika, ali ako imate nekakve troškove koje ne možete pokriti, morate dizati cijenu proizvoda. Standardi koji su određeni autoškolama moraju se ispunjavati, a vidite i da imamo vrhunska vozila. Treba svakako naglasiti da sama autoškola bez PDV-a iznosi 4700 kuna, mi moramo plaćati taj porez iako se vodimo kao obrazovanje, ali državu to nije briga. Kad bi autoškola naplaćivala svoje usluge po cijeni po kojoj to radi HAK, koštali bismo 16 tisuća kuna – napominje Mamuša.



S ukidanjem mreža autoškola sada bi se mogle pojaviti nove, koje u prvoj godini poslovanja ne moraju biti u sustavu PDV-a ako ne ostvare prihode veće od 300 tisuća kuna, što znači da će vjerojatno biti i znatno jeftinije u odnosu na one stare, no postavlja se pitanje hoće li i tu biti "snalaženja" kao što zna biti slučaj s ugostiteljima i stalnim otvaranjem novih firmi kako bi se izbjegla porezna davanja.

Zadar

Nema poskupljenja Ako se pita Deana Smolića, vlasnika autoškole "Donat" iz Zadra, usluge autoškole za B kategoriju ostat će iste, kao i do sada, 6000 kuna s PDV-om. – Problem je što mi nismo normalna, uređena država i što svaki ministar prometa mijenja zakone i pravilnike. Minimalna cijena polaganja vozačkog ispita određena je prije 10 godina prema parametrima koji su se u međuvremenu drastično promijenili, i to naviše. Logično bi stoga bilo povisiti cijenu školarine, ali mi smo siromašna država i na poskupljenje se ne gleda blagonaklono, bez obzira što za podizanje cijena postoje opravdani razlozi. Zbog toga će kod nas cijene ostati kao što su i dosad bile, pa ćemo vidjeti što će na to reći tržište – kaže Smolić. Ivica Nevešćanin

Dubrovnik

Jeftinije ne može biti U dubrovačkoj autoškoli "Formula L", kako doznajemo od voditelja Ivice Braća, trenutačno je cijena vozačkog ispita za "B" kategoriju 6750 kuna, u što je uključeno 35 sati vožnje, plus tisuću i pol kuna dodatnih troškova – prva pomoć i liječnički pregled. – Mislim da se neće ništa mijenjati po pitanju cjenika autoškola u Dubrovniku. Mi smo ionako na granici održivosti – ističe Ivica Brać. Vlasnik i stručni voditelj autoškole "Rally Dubrovnik" Darije Vrankić, u kojoj su cijene vozačkog ispita identične onima u "Formuli L", također tvrdi kako nikakvih promjena neće biti. – Ništa se zakonom nije promijenilo. Ostao je isti broj sati i proces osposobljavanja. Nije se snizila ni cijena rada, ni goriva, ni automobila... Pa, na osnovi čega bi se mogla sniziti cijena autoškole koja je u zadnjih pet godina ista? – pita se Vrankić. Kristina Filičić

Metković

Mnoge škole neće izdržati – Zakon kojim se tržište autoškola liberalizira, autoškolama neće donijeti ništa dobro. Za sve nas je to loše – smatra Ante Petković, direktor "Autostopa" iz Metkovića, koji naglašava da se u Hrvatskoj donose zakoni jer netko tako kaže, a ne za opće dobro. Novi zakon će dovesti do raspada sustava autoškola, pesimističan je Petković, koji i u ovome vidi diktat Europe Hrvatskoj. Cijene će, drži on, ići nizbrdo i bit će mnogo manipulacija, pa će se mnoge morati zatvoriti. Bez obzira što neki govore da će cijene podizati. – To su sve priče za malu djecu – kaže Petković. Dosadašnja cijena bila je minimalna, da bi se poslovalo na nuli. Za manje se ne isplati raditi. – U Njemačkoj ne možete dobiti 12 sati obuke u autoškoli ispod tisuću i pol eura. Gdje smo mi u svemu tome? – pita se Petković. Trenutačno je cijena same autoškole 5700 kuna. – Autoškole će tražiti put izlaska iz sustava PDV-a. Tu će biti svašta. Neki će spuštati cijene ispod svake razine, mnogi neće izdržati, a bit će i nelojalne konkurencije – smatra Petković. S. SOLDO