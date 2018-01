Dok se Država i Županija spore, ‘Dječje selo’ vrijedno 20 milijuna eura i dalje propada

Ante Renić iz stranke Pametno, pokazao se kao vrsni analitičar i izuzetno spreman za materiju koju je predstavljao vijećnicima, pa je među mnogim pitanjima zatražio i odgovor u vezi budućnosti “Dječjeg sela” u Baškoj Vodi.

Smješteno na atraktivnoj lokaciji od 68.000 metara kvadratnih, zanimljivo je mnogim poduzetnicima i ulagačima. Ipak se radi o Makarskoj rivijeri!

- Spor oko ovog odmarališta vodi se punih 16 godina, država se spori sama sa sobom oko ovog devastiranog objekta. U Prostornom planu Baške Vode navodi se kako je ovaj dio namijenjen za turizam i zdravstveni turizam, sa 700 kreveta, a kako se radi o odličnoj lokaciji radi se o 20 milijuna eura vrijednosti. No svi nijemo pratimo propadanje samog objekta i prostora, dok se za plaću ravnatelja izdvaja godišnje 140.000 kuna. I sada nam vi prezentirate još kako ćemo iz županijskog proračuna dati 169.000 kuna zateznih kamata, premda je još 2006. godine kazano kako je županija riješila sve zaostatke za bivše radnike objekta. Odakle sada zatezne kamate ako su riješeni svi sudski sporovi i potraživanja, koja je to sada ovrha koju moramo platiti? - upitao je Renić, tražeći odgovor koji mu je na kraju dao drugi vijećnik HDZ-ov Filip Vidulin:

- Otišli smo i kod ministra Marića, koji je obećao kako će ovaj slučaj riješiti do kraja godine. Žalosno je da se godinama ne rješava taj devastirani prostor.

O tom devastiranom prostoru pisali smo i ranije. Tako je “Slobodna” prije nekoliko godina već izvještavala i o tome kako je na čelu tog istog Dječjeg sela v.d. ravnatelja Ivan Jurišić čija mjesečna bruto plaća iznosi 10.000 kuna.

Nažalost, situacija je i dalje nepromijenjena, a izmjenjuju se jedino poduzetnici zainteresirani za kupovinu bivšeg lječilišta kojih je svake godine sve više. Jurišić i dalje svakog dana odlazi na posao i vodi brigu o devastiranom objektu. Njegova obveza je sprječavanje eventualnog nezakonitog nasipanja plaže ili nedozvoljenog useljenja u kućice tijekom ljeta. Glavni razlog zbog kojeg se problem zvan “Dječje selo” godinama ne miče s mrtve točke su nesređeni imovinsko-pravni odnosi između države i Županije. Dok traje sudski postupak određivanja vlasnika, građevina i dalje samo propada.

- Lječilište je od 1991. do 2006. godine zbrinjavalo prognanike i izbjeglice. I to je ustvari glavni razlog zbog kojeg je propalo. Naime, država je za obroke i potrošnju struje i vode za svakog od njih davala po 25 kuna dnevno. Sve to je bilo skoro nemoguće podmiriti s 25 kuna, ali smo uspjeli bez i jednog duga. Druga bi priča bila da smo imali još koji izvor prihoda ili da smo dio kapaciteta primjerice mogli “prodavati” na tržištu, te to uložiti u održavanje ustanove - veli v.d. ravnatelja Jurišić.

Radnici su s otpremninama odavno napustili svoja radna mjesta, i posljednjih 12 godina osim Jurišića nikoga se više ne može vidjeti u bivšem lječilištu.

- Ja sam prijavljen na puno radno vrijeme, a zapravo sam u “Selu” po cijeli dan i radim ono što mogu napraviti. Službeno vodim papirologiju. Zainteresiranih za kupovinu je i prije bilo, a ima ih i sada. Naša firma nema nikakvih dugovanja, međutim, svakoga od njih vrlo brzo u namjeri za kupovinom odvrate neriješeni imovinskopravni odnosi - naglašava Jurišić.

Po prostornom planu Općine Baška Voda, lokacija nekadašnjeg lječilišta za djecu predviđena je za objekt zdravstvenog turizma kapaciteta oko 700 kreveta. Načelnik Josko Roščić se već godinama nada da će se situacija riješiti, a prošle godine je u posjet Dječjem selu došao i ministar državne imovine Goran Marić. Unatoč službenom posjetu ministra, situacija je i dalje nepromijenjena.

- Općina Baška Voda je naravno zainteresirana da se Dječje selo dovede u funkciju. Povećao bi se broj zaposlenih i ostvarenih noćenja, a po mojim informacijama ima već puno interesanata za kupovinu Dječjeg sela. Ravnatelj radi na pola radnog vremena i njegova zadaća je da svako nekoliko provjeri stanje ustanove. Već smo pričali s nekoliko potencijalnih kupaca, međutim nikako da se ovaj slučaj pomakne s početne točke. Vrtimo se u krug - veli baškovoški načelnik Josko Roščić koji s početkom 2018. godine planira sa zainteresiranim kupcima, kojih je bilo iz Hrvatske i Rusije, zatražiti sastanak kod župana Blaženka Bobana.