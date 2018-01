Ne žele zarađivati, već pomoći: oni su mladi, stručni i izabrali su pomagati djeci

Oni su mladi i stručni! Imaju znanje i žele pomoći, prvenstveno roditeljima, ali i učiteljima kao i odgojiteljima. Njih je deset, svi su mlađi od 25 godina, s diplomom magistra logopeda, a od rujna ih možete pitati sve što vas zanima o logopediji. Samo ukucajte "logoped.hr" i pitajte!

– Svakodnevno imamo bezbroj upita, a prosjek dnevnih pregleda je 9260! – brojčano nas je u ovu priču o portalu, uvela Danijela Matulić, 23-godišnja magistra logoped, koju smo jedinu od "desetorice veličanstvenih" uspjeli "uhvatiti" u Splitu za razgovor o novopokrenutom portalu, jedinom u Hrvatskoj o problemu logopedije.

Ideja o dostupnim podacima, savjetima, uputama... iz domene logopedije, kod Danijele i njezinih fakultetskih kolega tinjala je još tijekom samog studiranja, da bi 11. rujna ove godine, napokon u virtualni svijet "pustili" portal, realizirali svoju zamisao koja je brzo pronašla put do čitatelja s veoma realnim upitima za pomoć.

– Kada kažete logoped, svi imaju viziju stručnjaka koji pomaže kod mucanja, poremećaja govora kod djece, koji imaju poremećaje u čitanju i pisanju, a mi smo tu još i kada vam treba pomoć za poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji osoba s posebnim potrebama, kao što su intelektualne teškoće, oštećenje sluha i drugo. Osposobljeni smo za rad na prevenciji, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije – naglašava naša sugovornica, koja je zajedno sOzanom Čipčić (24 godine) i Marijom Dilberovićem (23 godine), pokrenula portal.

Oni su osnivači, Ozana iz Dugopolja, Danijela iz Dola na Braču, dok je Mario iz Velike Gorice i jedini je muškarac u toj veseloj i stručnoj družini.

– Ozana i ja smo urednice, a Mario radi sve ono što nas dvije ne znamo. On je iskusan programer, bavi se fotografijom, dok ostale kolege pišu, savjetuju. Sve smo napravili sami i, s ulogom od sto kuna svaki, pokrenuli stvar. Imamo portal, a što će biti dogodine kada budu trebala dodatna sredstva za rad portala, vidjet ćemo. Ne želimo zarađivati, već pomagati ljudima, najviše djeci – u ulozi glasnogovornice portala "Logoped.hr" kazuje dalje Danijela, koja je trenutno na stručnom osposobljavanju u Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju u Splitu, ali kao i sve njezine kolege "razasuta" je na sve strane – svi oni pomažu raznim udrugama koje rade s djecom, pa ćete često Danijelu vidjeti i u Šibeniku.

Ozana je trenutno u Zagrebu na "stručnom", svi su negdje i svi rade. Više volonterski, a manje za novac jer većina još nema stalno zaposlenje, premda logopeda uvijek nedostaje.

– Kada smo upisali fakultet, svi su govorili kako je to deficitarno zanimanje, pa ćemo sada s diplomom u rukama vidjeti kako će se stvari razvijati kada prođemo i stručna osposobljavanja. A da je logoped hit-zanimanje, bolje reći neophodna pomoć roditeljima, svi smo uvidjeli još tijekom studiranja. Kada bi čuli što učiš, odmah bi te zasuli pitanjima: dijete mi još ne govori, ne može izreći slovo "r", pa muca, i tako bezbroj upita, traženja rješenja.

A kako su roditelji većinom, ali i odgojitelji i učitelji odgovore za upite "googlali", tražeći rješenje preko interneta, naši mladi logopedi su konstatirali kako na jednome mjestu nema ni savjeta, ni uputa kako riješiti ove probleme. Stručnih pogotovo!

– I pokazao se ovaj naš pothvat dobrim potezom. Trenutno na Facebooku imamo 2249 "lajkova" za sam portal, a na nekim temama i preko 13.000, dok je prosjek dnevnih pregleda oko 10.000. Najčešće odabirane objave su o teškoćama čitanja i pisanja, te o poremećaju iz spektra autizma. A na web stranici najviše pregleda imali su članci o usvajanju predvještina čitanja i pisanja u djeca, kao i o načinu poticanja istih. Uz razvojnu liniju govorno-jezičnog razvoja kod djece, odnosno vremenske odrednice u kojima se očekuje javljanje prve riječi kod djeteta, pa prve rečenice uz pravilan izgovor glasova i slično, s preko 140.000 klikova – "osobnu iskaznicu" portala "Logoped.hr" iznijela nam je magistrica Matulić.

Što naime i nije čudno, jer logopeda – nedostaje. Naime, trenutno u Hrvatskoj ima oko 500-600 logopeda, što je prosječno jedan logoped na 7000 stanovnika, dok je europski prosjek jedan logoped na 5000 stanovnika.

– U Splitu u predškolskom sustavu imamo samo tri logopeda, što je naravno izuzetno malo jer je to najkritičnije doba za pomoć djetetu. Pa se, nakon pregleda, čeka po godinu dana da dijete i dođe na terapiju. A najčešći problem kod djece je početno čitanje. Današnja djeca nemaju usvojeno predčitanje, moderna tehnologije je izgurala slovarice, one prve abecede. Sve to je rezultiralo usporenim razvojem govora, djecu odgajaju crtići na televiziji i mobitelima. Dijete s godinu dana zna otključati mobitel i igrati igrice na njemu, a ne kaže prvu riječ – doznajemo svakodnevne probleme i roditelja i djece, iz domene logopeda koje roditelji obožavaju, no lako se i daju u zamku.

– Nažalost, na terapiji koja traje 45 minuta mi možemo tek detektirati što je problem, što se radi krivo i što djetetu treba, na koji način mu pomoći. Možemo potaknuti daljnji rad s mališanom i dati upute roditeljima. No opet, nažalost, roditelji sve više djecu guraju u terapije, u sustav koji se brine o djeci, ne razmišljajući ili ne želeći spoznati kako su oni najviše s djetetom i kako samo oni mogu najbolje pomoći djetetu. Uz stručni nadzor i program koji logopedi izrade za dijete i roditelje, i koje će otac i majka provoditi kod kuće. Za svaki uspjeh treba raditi s djecom, a ne ih staviti pred televizor ili im gurnuti mobitel u ruke.

Portal "Logoped.hr" uz savjete za roditelje nudi i teme za učitelje i odgojitelje. Primjere za nastavni sat, vježbe, igre...

– Pojašnjavamo sve situacije, kako raditi u grupama s djecom, pa ako dijete muca treba ga gledati u oči, ne prekidati ga i ispravljati već ga ohrabrivati kada govori, biti mu podrška... Tako smo podijelili i skupine na portalu, teme za vrtić, školu...

Na naš upit kako oni funkcioniraju, njih deset "portalovaca" razasutih diljem Hrvatske, Danijela ima koncizan odgovor:

– Skypom i Messangerom... Mobitelom... Svim čudima moderne komunikacije. Kada želite nešto dobro raditi, kada želite pomoći, dati drugima svoje znanje za napredak djece, mi smo tu! Samo na portalu postaviti pitanje!

Bez podrške institucija Ideja o pokretanju portala posvećenog logopedskoj problematici s ciljem informiranja javnosti i pružanja kvalitetnih informacija, stručnih a dostupnih svima, razvijala se još od studenskih dana naših mladih stručnjaka. U početku su "kucali" na brojna vrata, imali su podršku od pojedinih profesora, no institucije im baš i nisu izlazile u susret. Novac za pokretanje portala su sakupili, Mario je sve sam izradio i održava stranicu, no kako doći do potrebnih sredstava u daljnjem razvoju – ne znaju. Samo znaju kako ne žele zarađivati, već žele pomoći...