Veliko iznenađenje poznate Splićanke: trudnoću je skrivala do samoga kraja, beba stiže uskoro

Mlada splitska glumica Jagoda Kumrić uspješno je skrivala trudnoću pred očima javnosti, pa je saznanje da beba stiže kroz samo mjesec-dva ostavilo sve blago zabezeknute.

Govorimo pritom, naravno, o široj javnosti, budući da su prijatelji i obitelj itekako upućeni u planove ove 26-godišnje ljepotice. Vijest o Jagodinoj trudnoći ekskluzivno donosi Gloria, a cijelu su situaciju okarakterizirali kao jednu "slatku tajnu".

Glumica poznata ponajprije kao Nikol iz serije "Larin izbor" otkrila je uz to da je, trudnoći unatoč, uspješno upisala četvrtu godinu studija kojemu će uz majčinstvo ostati posvećena.

U intervjuu koji nam je dala u lipnju naglasila je da se uz glumu bacila i u poduzetničke vode...

Splitska glumica koju znate iz popularne sapunice povukla se iz javnosti zbog studentskih obaveza, a nedavno se vratila u rodni grad: Split je jedan veliki restoran i apartman...

"Otvorila sam agenciju za organizaciju vjenčanja i moram priznati da me to prilično zabavljalo, ali nažalost zbog obveza na fakultetu ne stignem se time više baviti. Često me se vezuje za pivnicu, restoran i trgovinu, ali to su sve uspješni poduzetnički projekti moje majke u koje se ne miješam osim kad ona to zatraži", rekla nam je tada.

No sada ju uz brojne poslove čeka i uloga majke, čemu se Jagoda, ne sumnjamo, iznimno veseli.