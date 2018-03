Luka iz BB-a šokirao pratitelje izljevom ljubavi prema sustanarki: Nisi to trebao napraviti! To ne rade ni ljudi u dugim vezama...

Za sve nevjerne Tome, koji su mislili da je romansa između Luke Roka Medunovića i Anezi izmišljena zbog publiciteta, stigao je demant i to u obliku - tetovaže.



Bivši stanar Big Brothera pohvalio se na svojemu Instagramu novim ukrasom na tijelu, pa zaprepastio sve one koji su bili spremni dati ruku u vatru da nakon izlaska iz kuće od ovoga para neće ostati ni p. Ostat će, čini se, nešto puno više, iako ne znamo što o tome kaže Anezi, još uvijek 'zarobljena' u reality kući odvojenoj od vanjskog svijeta.



Luka Rok samovoljno izašao iz BB kuće, otkrio nam je što ga je dočekalo vani i hoće li biti što od romanse s Anezi​



Luka je, naime, osim ruže, odlučio tetovirati i Anezino ime, koje sada krasi njegovu podlakticu. Uz datum upoznavanja, pretpostavljamo, ili pak prvoga poljupca.



Reakcije su burne. Pratitelji po običaju nisu birali riječi kojima bi iskazali svoje negodovanje, pa su Luku počeastili komentarima kakve je mogao i očekivati...



"Nije on zdrav", "Kakav idiot od čovjeka", "Mogao si i na čelo!", naljutili su se, a neki su pokušali razumno: "Nisi to trebao napraviti! To ne rade ni ljudi u dugim vezama..."



Drugi pak, onaj romantični dio, zadovoljan je razinom nježnosti koju je Luka iskazao.



"Bravo Lukica! Nadam se da ćete biti zajedno!", navijaju već.



Ostali su se manje koncentrirali na tetovažu, a više na uzvraćanje 'hejterima'.



"A i vi ste svi čudni, lik ima već jednu tetovažu istetoviranu za jednu djevojku, ova druga i da ju tetovira manje više je važna, možda jednostavno lik voli skupljat uspomene na cure!", pala je prva ideja.



"Privremena tetovaža je to, čemu takve tenzije?", uvjerava ostale jedan precizni pratitelj.



"Isse ljudi. Njegovo tijelo. Može s njim radit što želi. Koji vam je... Nađite si život", zaključili su konačno.