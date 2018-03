Luka Rok samovoljno izašao iz BB kuće, otkrio nam je što ga je dočekalo vani i hoće li biti što od romanse s Anezi

Nakon svađe s produkcijom reality showa i izbacivanja iz Big Brother kuće, Luka Rok Medunović uživa u slobodi i svim 'zlim jezicima' poručuje kako ne žali zbog ponašanja.

- Ne žalim zbog odluke jer zapravo nikad ne žalim za nečim što sam učinio, ako sam to bio ja i ako sam ostao svoj. Žalim možda što sam se tako ponio, ali ne žalim zbog krajnje odluke. Najteže mi je bilo ostaviti Anezi. Ovo je samo show koji traje određen broj dana i svi ćemo se na kraju opet vidjeti - odlučan je bivši stanar koji je, priznaje, već razmišljao o napuštanju kuće.

- Razmišljao sam o svojevoljnom napuštanju kuće iako znam da mogu izdržati. Na trenutke mi je bilo dosadno i to je bio jedini razlog zbog kojeg sam pomišljao napustiti kuću - pojašnjava.

Na pitanje smatra li da je ovakav način izlaska stvar nezrelosti i prgavosti ili dosljednosti kojom se često hvalio u showu, 23-godišnji Zagrepčanin samouvjereno odgovara:

- Mislim da sam dosljedan, ali prihvaćam i to da sam vrlo mlad i da imam puno toga još naučiti.

A kako je proveo prvu noć bez kamera...



'Po mnogočemu smo isti'



- Gledao sam i njih i sebe na televiziji, ali nisam razbijao glavu ni o kome. Nekako se nisam zamarao.

Lukina majka već je gostovala u studiju i priznala kako joj sin baš ne podnosi dobro autoritete i kako je vrlo često svojeglav pa smo ga upitali kako je obitelj reagirala na ispadanje.

- Pričao sam s majkom, nije se još konkretno izrazila, ali, poznajući je, po glasu sam skužio da nije presretna. Žao mi je samo što je ona u nedjelju navečer bila u liveu, a ja sam sutradan napustio show - ističe Rok te dodaje kako će u dobrim odnosima ostati s Anezi, Orkyjem, koji su mu i favoriti, te Jurjem. Luciji je, priznaje, nakon nekih svađa rekao da su prerazličiti, ali da mogu povremeno popiti kavu.

Odnos s Anezi bio je kompliciran i turbulentan. Kakvi su planovi nakon završetka showa? Ima li šanse da se razvije nešto više od prijateljstva?

- Odnos je bio takav jer zapravo drugačiji nije mogao ni biti jer smo zapravo po mnogo čemu isti. Nema planova jer u tom i jest čar našeg odnosa. Mnogi ljudi ne shvaćaju da smo se mi povezali na nekoj duhovnoj razini, a ne na seksualnoj potrebi. Bit će što mora biti - veli Luka i dodaje da je sretan i zadovoljan svojim životom i nastavlja živjeti onako kako je živio.