Luksuzni život bivšeg čelnika Uljanika: radnici tvrde da je uhićeni šef bodogradilišta mjesečno primao 125.000 kuna, a taman kada se škver našao pred slomom dovršio je i raskošnu vilu

Puljanin Gianni Rossanda, bivši šef Uljanika koji je danas uhićen, svoju je karijeru i počeo u Uljaniku, u Odjelu za financije.

Prije dolaska na čelnu poziciju Uljanik grupe, u sklopu koje posluje i riječki 3. maj, 2013. godine, bio je financijski direktor tvrtke.

Rossanda je karijeru izgradio u Uljaniku, a u istarskoj je javnosti poprilično samozatajan. Kako su rekli svi koji ga dulje znaju, drži se Uljanika i posla.

Krenula uhićenja u Uljaniku! U akciji sudjeluje više od stotinu policajaca, pretražuju se domovi i uredi...

Ipak, radnike je, kako piše Jutarnji list, dodatno razgnjevila činjenica da je ove godine u obližnjoj Pješčanoj Uvali Rossanda dovršio luksuznu vilu s bazenom koja u špici sezona košta pet tisuća eura na tjedan (fotografije vile možete pogledati ovdje).

U kolovozu 2018. godine radnici su prolazili gradom s transparentima “Rossanda, dolazimo u Pješčanu Uvalu”, a istog dana policija je patrolirala oko direktorove vile u Pješčanoj Uvali. Da je gradi, radnicima je bilo poznato, a radnik pulskog brodogradilišta Uljanik, Samir Hadžić, kaže nam da su sve saznali iz medija.

- Za tu kuću nismo mi radnici niti znali dok on sam javno nije izašao s tom informacijom u intervjuu za lokalni list. Tada se pravdao da se nije obogatio od plaće, da posjeduje mali brod i gradi malu kuću. Na kraju se ispostavilo da je to vila u prvom redu do mora u Pješčanoj Uvali, elitnom dijelu grada. Kada sam to saznao, nisam niti htio ići tamo da vidim o čemu se radi - rekao nam je u kolovozu 2018. Hadžić, mali dioničar Uljanika i jedan od osnivača Stožera za obranu brodogradnje Uljanika.

Dodaje da su zbog toga svi ogorčeni, a njemu kao malom dioničaru Uljanika posebno smeta to što Rossanda nikad nije iznio podatke o svojoj zaradi i bonusima.

- U medijima kolaju informacije da je njegova mjesečna plaća čak 125 tisuća kuna, i to bez bonusa. Koliko ja moram odraditi mjeseci da bih to zaradio. Ostali smo šokirani tom činjenicom, iako se moram ograditi od toga i reći da osobno nikad nisam vidio kolika mu je plaća, iako sam mali dioničar. Zato sam više puta zatražio da mi dostave taj podatak, ali nikad nisu predočili IPK karticu. Ja to mogu učiniti u svakom trenu, zašto ne bi i oni - naglašava Hadžić.

A Rossanda ne taji da je sagradio vilu. Još je proljetos za lokalni list Glas Istre izjavio da je gradi u predgrađu Pule, u Pješčanoj Uvali. Riječ je o jednom od najelitnijih područja nedaleko od Pule gdje je vrijednost nekretnina i zemljišta pozamašna. Ondje svoj hotel ima i bivša supruga ministra turizma Veljka Ostojića, a mjesto je krcato apartmanima i vilama za iznajmljivanje. Rossandina je vila uz samo more i gleda na hotel Histriju. Rekao je da je to zemljište njegove obitelji te da je za gradnju podigao kredit.

Teško je procijeniti njezinu vrijednost, a govori se da bi mogla koštati između 300 i 500 tisuća eura. U zemljišnim knjigama, pak, stoji zabilježba na toj čestici za stambeni kredit u vrijednosti od 2,200.000 kuna, koja je zaprimljena u travnju 2018. Uknjiženo je pravo zaloga u iznosu od 2,200.000 kuna od Privredne banke Zagreb.

- Pretpostavljam da sam prvi uljanikovac koji gradi kuću pa je to zanimljivo. Gradim je na terenu koji je bio od mog pradjeda, koji je bio žalostan što se radilo o lošem terenu za poljoprivredu, ali je stjecajem okolnosti ostao u obitelji. Kuću gradim kao što gradi većina ljudi, kreditom koji sam dobio pod uvjetima kao i drugi, i ne znam ni je li mi najmudrija odluka krenuti u to s 50 godina. Nemam kuću, živim u stanu i krećem u tu investiciju. Mnogi su uljanikovci poštenim radom u brodogradilištu sagradili kuće u prošlosti i siguran sam da će mnogi to uraditi i u budućnosti. Ja sam samo jedan od njih - ustvrdio je Rossanda u tom intervjuu.

A Villa Sail koju je sagradio ove godine., kako piše Jutarnji list, iznajmljuje se u špici sezone za pet tisuća eura. Riječ je o modernoj, luksuzno opremljenoj zgradi s četiri sobe i pet kupaonica uz samo more i plažu. Ima privatni bazen od 40 kvadrata i može primiti do deset ljudi. Prostrana vila od 205 kvadrata ima dva kata. U prizemlju su prostrana blagovaonica, kuhinja i jedna spavaća soba, dok su ostale tri sobe na katu.

Radnici ga, naravno, prozivaju da se obogatio na račun Uljanika i izdašnih bonusa te pozamašne plaće. Dosad visine tih primanja nisu javno izrečene, a iz više izvora može se čuti da se mjesečna plaća bivšeg čelnog čovjeka Uljanika kretala oko 60 tisuća kuna neto te da su bonusi nekada bili na razini godišnje plaće. Kada je u brodogradilištu sve krenulo nizbrdo, optuživalo ga se da je bez obzira na lošu situaciju menadžment dobio bonuse za 2017. godinu. Rossanda je to opovrgnuo.

- To nije istina, laž je. Da bi se isplatio bonus, poslovanje bi moralo biti pozitivno, a ono to, nažalost, nije. Plaća je u skladu s onim što je dogovoreno prije pet godina i sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Varijabilni dio se definirao početkom svake godine prema kriterijima i prioritetima koje je za tvrtku određivao Nadzorni odbor koji je nadležan za to i ako bi ciljevi bili ispunjeni, varijabilni dio bi se na kraju godine isplatio u jednom komadu.

Za 2017. godinu naš varijabilni dio nije isplaćen jer nije ostvaren, a za 2018. nije ni postavljen jer nam mandat traje četiri mjeseca pa je bilo apsurdno postavljati bilo kakve varijante. Za 2016. bio je isplaćen i bio je daleko, daleko, daleko manji od onoga što se pričalo. Plaća je bez varijabilnog dijela oko 20 posto manja nego što su imale prethodne uprave Uljanika s jednim brodogradilištem - rekao je Rossanda u tom intervjuu.