Navodni pukovnik HVO-a od Medveda dobio stan u centru Zagreba, a uopće nema status branitelja! Kad je na bizaran način otkriven bezobrazno odbija iseliti!

Ministarstvo hrvatskih branitelja prije nešto manje od godinu dana dodijelilo je bez ikakvih kriterija i zakonskih uporišta stan u centru Zagreba bivšem konzulu u Banjoj Luci, Bruni Paureviću, koji ne samo da nema pravo na to jer nije hrvatski ratni vojni invalid ili pripadnik obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, već on sam nema niti status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Informacije do kojih je Jutarnji list ekskluzivno došao provjerene su u Ministarstvu državne imovine, u Ministarstvu hrvatskih branitelja, a razgovarali smo i s Brunom Paurevićem, koji tvrdi da je pukovnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO), da je u tijeku postupak rješavanja statusa hrvatskog branitelja i da je stan tražio za potrebe liječenja u Zagrebu.

Rješenje ministara

Paurević je još u srpnju prošle godine od Ministarstva hrvatskih branitelja tražio pomoć pri stambenom zbrinjavanju. Budući da to ministarstvo nije imalo nekretnina u svom vlasništvu, 17. srpnja 2017., pokazuje dokumentacija do koje smo došli, Ministarstvu državne imovine šalju zamolbu da se Paureviću dodijeli konkretan stan, veći od 80 m² u strogom centru Zagreba, u Petrinjskoj ulici 31, što već tada budi sumnju da s tim zahtjevom nešto nije u redu, jer se nikad ne traži konkretna nekretnina.

U toj zamolbi pak ni ne stoji da se stan traži za potrebe liječenja već Ministarstvo hrvatskih branitelja piše kako im se Paurević obratio sa zamolbom da mu se da stan na privremeno korištenje za njega, suprugu, dvoje djece i unuku, ali kako Ministarstvo “nema mogućnost davanja stana na privremeno korištenje, niti Paurević ima podnesen zahtjev za stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo ga ne može privremeno niti trajno zbrinuti” pa mole Ministarstvo državne imovine da mu daju taj stan u Petrinjskoj.

U Ministarstvu državne imovine, ne sluteći da Paurević zapravo nema nikakva prava na stan, 28. rujna 2017. donose odluku kojom to odobravaju, a Ministarstvo branitelja potom 10. studenog 2017. odobrava privremeno korištenje stana Paureviću na tri mjeseca zbog potrebe liječenja s mogućnošću produljenja tog roka ovisno o tijeku liječenja.

Sporni karton

No, ne postoji nikakva valjana dokumentacija na temelju koje je vidljivo da se Paurević liječi zbog posljedica ranjavanja u ratu, iako on sam tvrdi da je zadobio nekoliko ozljeda u ratu. Dostavio nam je i povijest bolesti, no iz toga je vidljivo da je u bolnici bio tek 20. travnja ove godine, dakle, pet mjeseci nakon što mu je Ministarstvo branitelja omogućilo stan, a ranije je, 2012., hospitaliziran na Svetom Duhu zbog vrtoglavice. Iz te je pak dokumentacije vidljivo i da Paurević nema ozbiljnije zdravstvene probleme.

U stan je ušao 27. studenog prošle godine, a Povjerenstvo Ministarstva branitelja odlučilo mu je za dodatna tri mjeseca dati dozvolu za korištenje. Navodno je Paurević dobio i parking od Grada Zagreba, ali on to demantira, a iz Grada ni nakon nekoliko dana čekanja nismo dobili odgovor vezan uz to.

No, kada je Ministarstvo državne imovine dobilo dojavu da je s državnog stana u Petrinjskoj 31 na jednog prolaznika pao prozor, i kada je uvidjelo da je Paurević počeo s renoviranjem njihova stana, što naravno nije smio, i nakon što je dublje ušlo u predmet, 16. travnja ove godine odbijaju potpisati Ugovor o dodjeli stana s Ministarstvom branitelja i nalažu da se Paurević iseli.

Paurević odbija to napraviti, unatoč više dopisa koja su slana Ministarstvu branitelja, a kako je dobro povezan sa svim strukturama u HDZ-u u Hrvatskoj, ali i u BiH, neki od poznatijih ljudi iz političkih i crkvenih krugova pokušavaju urgirati za njega.

Paurević je, naime, poslije rata i povratka iz Njemačke bio konzul u Republici Srpskoj, jako blizak s crkvenim velikodostojnicima u Hrvatskoj i BiH, ali je 2007. dobio nečastan otkaz u Ministarstvu vanjskih poslova. Tvrdi da je s blizak kardinalom Vinkom Puljićem, povezan s brojnim ljudima u politici, a Facebook mu je prepun fotografija s premijerom, predsjednicom, ministrima, zastupnicima...

Različite funkcije

Tvrdi da kao politički konzultant radi na poslovima vezanim uz Hrvate u BiH, radio je i u kampanji za HDZ i uvjeren je da se radi o obračunu unutar stranke jer “on podržava Plenkovića”. O svemu je, kaže, preko kardinala Puljića, obavijestio premijera, a i osobnu mu je o tome pričao na Oltaru domovine.

Paurević u razgovoru za Jutarnji kaže kako nema gdje s obitelji, kako je htio sam plaćati režije i najamninu, a poslije možda i otkupiti stan.

- Preklinjem sve nadležne da još jednom pregledaju sve, da ne tražim ništa besplatno, ništa da mi se pokloni jer sam sâm podnio zahtjev za plaćanje režija. Molim da se meni i mojoj obitelji omogući dostojan život da plaćam najam. Mi nemamo kamo, niti sa sobom, niti sa stvarima. Samo na ulicu – brani se Paurević, koji tvrdi i da je uložio 200.000 svojih kuna za obnovu stana u Petrinjskoj.

U Ministarstvu branitelja pak kažu da je stan tražen za potrebe liječenja, no iz dokumentacije koju mi posjedujemo, jasno je da u prvom zahtjevu prema Ministarstvu državne imovine to nije naznačeno.

- U srpnju 2017. Paurević je dostavio zamolbu Ministarstvu kojom traži mogućnost privremenog korištenja stana u Zagrebu zbog teškog zdravstvenog stanja i potrebe liječenja. Kao dokaz tome priložena je raspoloživa medicinska dokumentacija. U zamolbi je naveo da ima status pripadnika ratnih postrojbi HVO-a u činu pukovnika te da je u postupku utvrđivanja statusa hrvatskog branitelja - kažu u Ministarstvu Tome Medveda.

Dodaju kako je odlukom ministra od 31. listopada 2017. osnovano Povjerenstvo za korištenje stanova na području Zagreba za potrebe smještaja prilikom specijalističkih pregleda i liječenja branitelja i pripadnika HVO-a koje ministru predlaže donošenje odluka o korištenju navedenih stanova na razdoblje od tri mjeseca, s mogućnošću produljenja privremenog korištenja stana.

Upitni ratni put

Na ponovni upit Ministarstvu branitelja na temelju koje je procedure zatražen stan u Petrinjskoj, u Ministarstvu branitelja odgovaraju: “Bruno Paurević je pripadnik HVO-a te je u postupku utvrđivanja statusa hrvatskog branitelja. Sukladno pozitivnim pravnim propisima, podaci o ratnim putevima nisu javno dostupni podaci”.

Kažu i da je zbog potreba daljnjeg liječenja, Paureviću produljeno korištenje stana na dodatna tri mjeseca.

- Ministarstvo državne imovine dopisom od 16. travnja, zbog novonastalih potreba za predmetnim stanom, zatražilo je povrat prava upravljanja od Ministarstva hrvatskih branitelja. Novoj zamolbi Brune Paurevića za produžetak privremenog korištenja stana radi daljnjeg liječenja nije udovoljeno te je od njega zatražen povrat stana, sukladno traženju Ministarstva državne imovine. Postupak iseljenja je u tijeku - potvrđuju u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

U Ministarstvu državne imovine kažu da i druga tijela državne uprave od njih traže stanove za potrebe korisnika, za socijalne slučajeve, imigrante, i da uz proceduru i zakonske propise odobravaju korištenja, ali da u ovom slučaju nema nikakvog temelja da se stan da Paureviću. Zbog toga očekuju njegovo iseljenje, a Ministarstvo branitelja neće više moći dobivati stanove bez jasnih kriterija i zakonskih uporišta.