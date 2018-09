Nove mućke fatalne bankarice Jasmine: otkrivamo kako je iz Partner banke s blokiranog računa nezakonito izvukla 347 tisuće kuna

Jasmina Bilonić (47), nekadašnja bankarica Splitske banke, javnosti najpoznatija po tome što je osuđena za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti fra Šime Nimca, koji je po nepravomoćnoj presudi oštetio Crkvu za 9,8 milijuna kuna, ponovno se našla "na tapetu" policije i Županijskog državnog odvjetništva.



Naime, splitska je policija jučer objavila kako su, u suradnji sa ŽDO-om, dovršili istragu nad 43-godišnjakom, a radi se o Tomislavu Božiću, tadašnjem direktoru poslovnice Partner banke u Splitu i 47-godišnjakinjom, odnosno Jasminom Bilonić. Utvrdili su osnovanu sumnju da je Božić kao odgovorna osoba Partner banke od 2013. do 2016. godine odobrio nekadašnjoj VIP bankarici Bilonić isplatu kamata od oko 347 tisuća kuna s njezina računa u toj banci, iako je on bio blokiran sudskim rješenjem.

Ugovor o štednji

- Tijekom 2014. godine, nakon isteka ugovora o štednji, s 47-godišnjakinjom je sastavio novi ugovor temeljem kojega su se i dalje nastavile isplate kamata. Isto tako je doveo u zabludu druge odgovorne osobe banke (, predsjednika Uprave - op.a.) i predložio 47-godišnjakinju kao ulagača u dopunski kapital banke, sukladno čemu je iz depozita od 2,5 milijuna kuna 47-godišnjakinja uložila iznos od 700 tisuća kuna, a sve unatoč sudskoj zabrani. Nadalje, 47-godišnjakinja se sumnjiči da je u navedenom periodu poticala 43-godišnjaka da joj na osnovi kamata, unatoč sudskoj zabrani, isplati iznos od 347 tisuća kuna. U svezi kaznenih djela neizvršavanje sudske odluke i krivotvorenje službene ili poslovne isprave na strani 43-godišnjaka, te poticanje u svezi kaznenog djela neizvršavanje sudske odluke na strani 47-godišnjakinje nadležnom državnom odvjetništvu podneseno je posebno izvješće - izvijestila je policija.Podsjetimo, afera zbog koje je Jasmina Bilonić osuđena, još uvijek nepravomoćno, na godinu i devet mjeseci zatvora, a fra Šime Nimac na dvije godine,"pukla" je sredinom 2012. godine. Fratra i bankaricu teretilo se da su bez odobrenja crkvenih vlasti za 9,8 milijuna kuna prodali crkveno zemljište u Baškoj Vodi, a novac su zadržali za sebe umjesto da ga je fra Šime dao crkvi. Veći dio novca od prodaje zemljišta je "ispario", a jedino što je nađeno jest upravo ovih blokiranih 2,5 milijuna kuna u Partner banci. Ostatkom su kupili jahtu, luksuzni automobil i naposljetku zatvorili stara dugovanja prema bankama.Iako je sudacjoš krajem studenoga 2014. godine izrekao prvostupanjsku presudu, do dana današnjeg nema konačnog pravorijeka Vrhovnog suda. Nedavno je lokalni makarski portal Megamedia objavio da su u posjedu originalne dokumentacije koja dokazuje da fra Šime Nimac nije prodao crkvenu zemlju bez znanja svojih nadređenih već da je o namjeri prodaje zemljišta, a u svrhu proširenja postojeće ili izgradnju nove crkve u Baškoj Vodi, obavijestio svoje nadređene i u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i u Franjevačkoj provinciji presvetog otkupitelja u Splitu. To baca potpuno novo svjetlo na cijeli slučaj, no treba pričekati odluku Vrhovnog suda.Nadalje, još u lipnju 2016. godine Slobodna Dalmacija objavila je da se s računa Jasmine Bilonić isplaćuju određeni novčani iznosi usprkos tome što joj je račun blokiran sudskom odlukom. Radilo se, kako se tada pisalo, o sredstvima isplaćenim po ovrsi Fine, a Partner banka pritom se pozvala na to što u sudskom rješenju o blokadi stoji kako se zabranjuje raspolaganje novcem Jasmini Bilonić osobno ili po njezinu nalogu. Po tumačenju Fine i Partner banke, to je značilo da se drugi mogu naplatiti s računa.

Anonimni prijavitelj

Tu su informaciju tada istražitelji dobili od anonimnog prijavitelja, a DORH je tada upozorio Partner banku da njezine odgovorne osobe potencijalno čine kazneno djelo.– Tvrditi da rješenje Županijskog suda o određivanju privremene mjere ima manjkavosti jer sadrži samo zabranu raspolaganja sredstvima na računu Jasmine Bilonić osobno ili po njezinu nalogu krajnje je neutemeljeno, s obzirom na to da bi ovakvim tumačenjem Jasmina Bilonić mogla nesmetano raspolagati novcem za koji je prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu utvrđeno da je pribavljen kaznenim djelom. Na temelju ovakvog tumačenja Partner banke i Fine, Jasmina Bilonić mogla bi nesmetano stvarati obveze, kupovati, pozajmljivati, jamčiti i slično, a u situaciji kada ne bi mogla platiti, na ovaj bi način mogla nesmetano disponirati novcem koji je blokiran jer bi se nastale ovršne isprave mogle na temelju tako stvorenih obveza nesmetano realizirati. Takvo postupanje odgovornih osoba predstavlja počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke – upozorilo je tada Državno odvjetništvo.