Donesena presuda zaštitaru koji je brutalno premlatio mladu djevojku ispred popularnog splitskog noćnog kluba; Danas je na sudu konačno progovorio o krvavom incidentu, a za to vrijeme žrtva je u nevjerici slušala njegovu priču

Na dvije godine zatvora od kojih će godinu dana odslužiti iza rešetaka, dok ostatak od godine dana neće izdržati ako u roku od četiri godine ne počini neko novo kazneno djelo nepravomoćno je u petak na Općinskom sudu u Splitu osuđen Toni Višić, 29-godišnji zaštitar iz Kaštela.

Ukinut mu je istražni zatvor te su mu određene mjere opreza - javljanje jednom tjedno u policiju i zabrana približavanja žrtvi na manje od 50 metara te zabrana uspostavljanja bilo kakvog kontakta s njom.

Višiću se sudilo jer je 19. srpnja ove godine oko 6.10 sati u prostoru pred ulazom u noćni klub “Central”, nakon što ga je 20-godišnja djevojka upitala zašto je uhvatio za stražnjicu i pri tom ga udarila šakom u glavu, on njoj uzvratio udarivši je šakom u glavu. Od udarca boksača, djevojka je pala na pod, a onda ju je Višić udario nogom u tijelo od čega je zadobila podljev desne nadlaktice te ju je nakon toga još udario nogom i šakom u glavu slomivši joj jagodičnu kost.

Iako se do sada branio šutnjom, Višić je danas pred sutkinjom Milom Kragić priznao krivnju u potpunosti kazavši da mu je jako žao zbog svega što se dogodilo.

- Inače nisam agresivne naravi i stvarno ne znam zašto se ovo dogodilo, nisam uopće razmišljao u tom trenutku. Ovo mi je životna škola i ne virujem da ću ikad više ovako nešto napraviti. Iskreno se ispričavam žrtvi i njenoj obitelji. Osramotija sam i svoju obitelj kao i svoju suprugu koja je u visokom stupnju rizične trudnoće i kao budući otac i sportaš sam uvjeren da se ovo neće ponoviti - kazao je Višić dok je njegova žrtva u tom trenutku, sjedeći pokraj njegova oca i brata, jedva suzdržavala suze te je u nevjerici vrtjela glavom slušajući priču o trudnoći Višićeve supruge.

Kad ju je sutkinja pozvala da svjedoči, kazala je ogorčeno da Višić ne bi, da mu je stvarno bilo stalo do trudnoće njegove supruge, po noćnim klubovima hvatao 20-godišnjakinje za stražnjicu.

- Bila sam s rodicom u klubu, nismo pile alkohol, cijelu večer smo se zabavljale i plesale i sve je bilo bez problema. Kad smo htjele ići, pozvala sam Uber i otišla potražiti djelatnika “Centrala” kod kojeg sam ostavila vrećicu s cipelama. Kako ga nisam našla u predvorju, vratila sam se u klub do šanka i tamo je bio Višić i još desetak djelatnika. Pitala sam gdje je djelatnik kojeg tražim, a Višić mi je podigao suknju i uhvatio me za stražnjicu. Bila sam u šoku jer je to napravio ispred svih, krenula sam niz skale, a on je pošao za mnom kao i njih desetak. Još u šoku, prestrašila sam se kad sam vidjela da ide za mnom i udarila sam ga. Sjećam se da sam vidjela njegovu šaku kako dolazi prema mom licu, a dok sam bila u nesvijesti udarao me je na podu. Probudila sam se u krvi, jagodična kost mi je bila smrskana. Nitko mi nije pomogao, pa čak niti moja rodica koja je bila u šoku, a onda je došao voditelj kluba Martin Dotur i čistačica. Uvjeravao me je da Višić uopće nije državljanin Hrvatske već neki stranac. A dalje doktori znaju što su radili, svjedok je moje razbijeno tijelo. Rekli su da će trebati tri godine da se kosti “poslože”, a sad imam metalnu pločicu ispod oka - posvjedočila je pretučena djevojka.

Dodala je da i danas svakodnevno ima glavobolje i da je u teškom psihičkom stanju. Na pitanje Višićeva odvjetnika Vinka Gulišije čime ga je udarila i je li nešto imala u ruci odgovorila je u suzama:

- Udarila sam ga desnom rukom, labavo i ništa nisam imala u ruci. Nikakvu krv na njemu nisam vidjela nakon mog udarca, a dok sam padala u nesvijest, kroz bljeskove, sjećam se da me on udarao - rasplakala se djevojka.

ODO Split tražilo je godinu i pol dana bezuvjetnog i godinu i pol dana uvjetnog zatvora dok je branitelj Gulišija smatrao da ga treba kazniti s 11 mjeseci zatvora i zamijeniti radom za opće dobro istaknuvši da je Višić već tri mjeseca u istražnom zatvoru u kojem nije ni trebao biti da događaj nije dobio toliki “medijski značaj”.

- Ovo što ste napravili, Višiću, zaslužuje zatvor. Vi ste sportaš i zaštitar i uloga vam je štititi život i imovinu. Živimo u opasnom vremenu u kojem je nasilje, posebno među mladima, u porastu i to se mora zaustaviti, tome mora doći kraj! Uvjerena sam da ne želite da vaša djeca žive u takvom svijetu i da se njima ovako nešto dogodi. Udarili ste ženu i iživljavali se, a o hvatanju za stražnjicu neću ni govoriti. U noćnom klubu trebali bi se mladi zabavljati, a ne strahovati da ih netko pretuče. Vaše sam priznanje doživjela iskreno, promatrala sam vas tijekom postupka i vjerujem da vam se ovo neće više ponoviti - kratko je obrazložila sutkinja Kragić svoju nepravomoćnu presudu.