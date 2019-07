Toni Višić, 29-godišnji bivši boksački svjetski juniorski prvak u teškoj kategoriji po WBC verziji, "hladit" će se iza zatvorskih rešetaka u istražnom zatvoru na Bilicama idućih najmanje mjesec dana zbog premlaćivanja 20-godišnje djevojke prošlog petka ispred splitskog kluba Central.

Policija završila istragu stravičnog napada na mladu Splićanku: bivši boksački prvak završio u pritvoru, uz kaznenu prijavu za nanošenje teške tjelesne ozljede

Naime, nakon što se u utorak ujutro, nakon nekoliko dana skrivanja, predao policiji Višić je u srijedu priveden na ispitivanje na Općinsko državno odvjetništvo uz kaznenu prijavu za nanošenje teške tjelesne ozljede.

ODO je sutkinji istrage predložilo istražni zatvor te ga je ona i odredila zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Sad se konačnao zna i službena verzija cijele priče osim što se u njoj ne spominje u kojem je svojstvu Višić tog jutra bio u Centralu iako to, manje više, zna cijeli grad bez obzira na tvrdnje vlasnika kluba. Dakle, po kaznenoj ga se prijavi tereti da je tog jutra oko 6.10 sati u prostoru pred ulazom u ugostiteljskom objektu Central, prvo uhvatio djevojku za stražnjicu.

Ona se okrenula i pitala ga zašto ju je uhvatio te ga je udarila zatvorenom šakom u glavu na što je Višić uzvratio udarivši je u glavu. Kad je pala na pod, udario ju je još nogom i šakom u glavu. Nesretna je djevojka primljena u bolnicu i operirana je, a utvrđene su joj teške ozljede odnosno prijelom lijeve jagodične kosti i prijelom lijeve orbitalne baze.

Za ovo kazneno djelo predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Zanimljivo je da su gotovo svi s kojima smo razgovarali, i muškarci i žene, bilo da su Višićevi poznanici ili ih je on trenirao u boks klubu, odreda iznenađeni i začuđeni time da je baš on taj koji se našao u ovakvoj situaciji i da je on tako brutalno izudarao djevojku. Nitko od naših sugovornika nije mogao vjerovati da se radi o njemu jer ga pamte kao pristojnog i normalnog momka, neki idu toliko daleko da ga opisuju kao "dobroćudnu bubicu". Što se dogodilo da je tako reagirao valjda će se utvrditi tijekom istrage.