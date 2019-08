Za sve one pacijente koji se nisu "skuhali" na četvrtom katu bolničke zgrade na Križinama gdje se uz južno pročelje nalazi odjel poznat pod imenom Kardiologija dva na kojem nema klimatizacijskih uređaja, stižu dobre vijesti.

Nakon našeg teksta kojim smo ukazali na probleme s kojima se u tom dijelu KBC-a tijekom ovoljetnih vrućina susreću srčani bolesnici, kao i medicinsko osoblje koje se skrbi o njima, ipak je stigla brza reakcija, jer je bolnica promptno naručila 20 klimatizacijskih uređaja koji bi uskoro trebali biti isporučeni KBC-u nakon čega će ih radnici Tehničke službe postaviti na Kardiologiji dva.

Teški srčani bolesnici 'kuhaju' se na 50 stupnjeva!; Supruga kardiološkog pacijenta: Najradije bih muža odvela kući! Nema klime na odjelu pa donosimo ventilatore od kuće

Kako neslužbeno doznajemo, spomenuti "kontingent" rashladnih uređaja bit će plaćen donacijama koje će bolnica prikupiti. Naime, već postoje donatori koji su spremni financijski pomoći ovo ulaganje u tehničko opremanje najveće dalmatinske bolnice.

Time bi se trebao riješiti veliki problem koji muči kardiološke bolesnike već nekoliko godina, jer ugradnja novih klimatizacijskih uređaja nije bila predviđena tadašnjim projektom energetske obnove zdravstvenih objekata na Križinama.

Budući da se proteklih dana temperatura zraka penjala i do 36 stupnjeva, procjenjuje se da se u bolesničkim sobama iza velikih staklenih ploha na južnoj fasadi glavne bolničke zgrade penjala i do 50 stupnjeva, pa su članovi obitelji brojnih pacijenata posezali za jedinim mogućim "lijekom", a to je bilo donošenje pokretnih ventilatora kojima su pokušali pomoći svojim najmilijima koji se liječe na, kako smo ga prozvali, "odjelu-sauni".