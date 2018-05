Pogoršalo se stanje napadnutom vozaču Prometa, zadobio je frakturu lubanje i unutarnje krvarenje u mozgu: napadač završio u zatvoru na 15 dana, prijeti mu i kaznena prijava

Tridesetsedmogodišnji Klišanin F.M. koji je u četvrtak na polasku autobusa na liniji broj 35 prema Dugopolju, napao i ozlijedio "Prometova" vozača Slavka Radana (63) je u ozbiljnom problemu.



Vozačevo stanje se pogoršalo jer je naknadnom liječničkom obradom utvrđeno da je zadobio frakturu lubanje i unutarnje krvarenje u mozgu što su u naravi teške tjelesne ozljede.



Klišanin je za napad na vozača dobio prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mir i prijavu za posjed jednog grama marihuane te mu je prekršajni sudac odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od petnaest dana. No s obzirom na to da se stanje vozača pogoršalo, prijeti mu i kaznena prijava za nanošenje teške tjelesne ozljede što više ne spada u prekršajnu sferu.



Napadač kao po običaju nije imao autobusnu kartu te je udario nogom u vrata vozačeve kabine, a onda je vozača udario u čelo nakon čega 63-godišnjak gubi svijest, nakon čega ga napadač opet nastavlja udarati. U početku se mislio nakon prvog pregleda da je napadnuti vozač zadobio potres mozga, ali naknadne pretrage su pokazale da je čovjekovo stanje puno teže,a samim tim i odgovornost napadača je veća.