Taksisti prosvjednom vožnjom i skupom pred Županijskim sudom dali podršku svom pritvorenom kolegi: Te snimke su nastale iz zezancije i u pauzi od napornog posla

Postoji vic gdje veliki osvajač Napoleon Bonaparte kaže: "Dajte mi 100 tisuća taksista i porobit ću cijeli svijet", gdje je autor vica aludirao na svojeglavost i agresivnost tih ljudi, ali njihov prosvjed u utorak pred Županijskim sudom u Splitu nije imao nikava obilježja zbog kojih bi ih veliki vojskovođa angažirao.

Kaštelanski taksisti su mirnim načinom odlučili reći dosta pravosudnom nasilju nad njihovim 38-godišnjim kolegom Silivjem Kneževićem koji je u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama od sredine srpnja. Istekao mu je mjesec dana pritvora i 150 Silvijevih kolega sa splitskog aerodoroma su ga danas ili najkasnije sutra očekivali na slobodi, a onda mu je istražni zatvor produžen na još jedan mjesec jer nisu saslušani svi svjedoci u tom slučaju, a ima ih dvadeset.

A ti svjedoci su, gle paradoksa, baš njegovi kolege od kojih su neki i prosvjedovali i koji smatraju pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da je događaj zbog kojeg je on sada u pritovru isceniran i to od strane ilegalnog taksista.

Knežević je zajedno s Mariom Rajčićem prijavljen za napad na taksista Mladena Ninčevića kojega su napali i razbili mu mobitel zabranjujući mu da u Zračnoj luci Resnik taksira, a on ih je u samoobrani poprskao peper sprejem.

Oko 7.45 sati 50-ak kaštelanskih taksista krenulo je u utorak u prosvjednu vožnju od Zračne luke do zgrade Županijskog suda u Splitu. Prije toga su se u koloni dovezli do Zatvora Split gdje je njihov kolega u ćeliji, ali im policija nije dozvolila ni zadržavanje ni trubljenje niti bilo koji oblik iskazivanja svoje prisutnosti i podrške osim običnom vožnjom.

Sve je to izgledalo vrlo oganizirano jer su taksisti rasporedili ljude duž cijele trase i nisu dopustili bilo kakav oblik protupravnog ponašanja.

Predrag Sikavica, jedan od prosvjednika, pred Županijskim sudom nam govori da su audio-snimke koje su isplivale u javnost gdje Silivo Knežević govori "da njih trojica ne mogu razbijati 20 glava dnevno, a svi drugi taksisti zarađuju po 500 eura i ne rade ništa" nemaju nikave veze s uspostavom taksi strahovlade kako mediji pišu nego ističe da su te snimke nastale iz zezancije i u pauzi od napornih vožnji.

- Svatko tko zna Silivija kojeg mi stvarno poštujemo zna da on nije takav i da je čovjek koji bi pomogao svakome. Pa koliko smo donacija i humanitarnih akcija mi taksisti preko njega realizirali. Gledati ga u takvom kontekstu snimke nije odraz ni pravog stanja, a ni karakterizacija Silvija kao čovjeka koji zna planuti, ali se zna i boriti za nas."

Mario Rajčić je drugi prijavljeni taksist zbog napada na Ninčevića, ali on nije završio u pritvoru nego je danas prosvjedovao.

- Tog napadnutog znam petnaest godina i on je došao iscenirati sukob. Kada ga je Silvo koji je naš kordinator upitao u čemu je problem jer svi taksisti imamo svoj red u masliniku on mu je rekao - došao sam raditi. Kada mu je Knežević rekao da će obavijestiti carinu i inspekciju i pitao gdje su ti dozvole on je počeo vrijeđati nas riječima da smo šugavci. Išao je na to da isprovocira Silivija da ga udari, a kada se to nije dogodilo, onda je mirovao dvije minute da bi zatim izvadio mobitel i počeo nas snimati. Došao je s još dva taksista koji su mu bili svjedoci u incidnetu kojeg je sam izazvao. Ja sam mu uzeo njegov mobitel s dva prsta i ispustio mu ga iz ruke, a onda je on uzeo peper sprej i poprskao mene i Kneževića te nam odvijačem prijetio da da će nas izbosti. A s tog navodno razbijenog mobitela je odmah zvao policiju koja je došla i uvažila njegovu izjavu i izjave njegova dva svjedoka, a ovih dvadeset naših taksista nitko nije ni ispitao do sada kao da su ljudi kokoške ili klaunovi - govori nam Rajčić, a pridružuju mu se i drugi.

Na naše pitanje da smo dobili informaciju kako u njihovom taksi udruženju ili kako oni vole zvati taksi sekciji Grada Kaštela ima osuđenih kriminalaca, Ante Šitum nam odgovara.

- Ja ne znam je li vi među ovim ljudima vidite neke mafijaše ili opasne likove. A je li ima osuđenih među nama ili prijavljivanih za kaznena djela, vjerojatno ima kao što ih ima i među liječnicima, svećenicima i drugim strukturama društva.

Kaštelanski taksisti nam se žale da nitko ne sankcionira ilegalne taksiste koji im uzimaju klijente s dvije autobusne stanice koje su na cesti blizu aerodoroma. Žale se da su udaljeni 150 metara od izlaznih vrata aerodoroma i da čekaju red u masliniku iza jedne renta-a car kućice i da su na sve te uvjete pristali samo da bi mogli raditi dok se aerodorm u potpunosit ne završi.

Doznajemo da su u nekim drugim incidentima ovo ljeto na različiitm stranama bili taksisti koji su jedni drugima bili na pirevima, pa čak bili i barjakatari.

Doznajemo i da su neki dobili batine jer su nakon par upozorenja doslovce bez dozvole dolazili pred shuttle busove na Resniku i odvozili kaštelanskim taksistima putnike.

- Ma znate što, i ja imam dozvolu Grada Splita već godinu i po dana i nikada mi nije palo na pamet doći i stati u red sa splitskim taksistima na nijednom mjestu u Splitu. Neki od tih taksista imaju dozvole Grada Kaštela, ali one im služe da kada dovedu putnika imaju pravo pokupiti na povratku novog putnika, a oni umjesto da dozvole koriste na takav način za što su im i izdane, dolaze na naš prostor i kradu putnike nama pred očima - govori nam Boško Rajčić.

- Mi smo svaki mjesec Zračnoj luci plaćali 170 kuna po takskistu i to traje od 1994. godine i računajte da je tako uplaćeno do prošle godine više do 100 tisuća eura, a onda dođe netko tko nema veze s nikavim obavezama i krade nam putnike i to na najdaljim i najsklupljim relacijama, e to nećemo dozvoliti - zaključili su kaštelanski taksisiti kojima su ove dvije ure prosvjeda oduzele popriličnu dobit, ali rekoše nam:

Vrijedilo je zbog Silivija koji je 20 godina ostavio kosti na aerodoromu, boreći se za prava taksista, a sad je ni kriv ni dužan na 45 stupnjeva u zatvorskoj ćeliji.