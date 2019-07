'Mafija' na Resniku: nasilni 'taxi boss' ipak završio iza rešetaka; Dogovarao je premlaćivanja i prijetio vozačima koji mu ulaze u posao, razgovarali smo s jednim od taksista koji je dobio batine

Tonske snimke na kojima glavni "taxi boss" prijeti pred splitskom zračnom lukom onim taksistima koji mu ulaze u posao, ali i onima koji su njegovi kompanjoni, ali ga do kraja ne slušaju, puštene su u medijski eter dvadesetak dana nakon što su nastale i nakon što je glavni akter završio 30 dana u istražnom zatvoru.

On je s još jednim kompanjonom radio ono što na snimkama i govori, pa su njih dvojica 12. srpnja zabranili jednom taksistu da radi na njihovu području, uhvatili su ga za vrat i prijetili mu smrću. Nakon toga je taksistu razbijen mobitel, a jedan od dvojice aktera - i to onaj sa snimke - završio je na Bilicama.

On - prije uhićenja - na dostupnim snimkama kaže: "Ne možemo nas tri tući 20 ljudi", pa "ne more se tu zarađivat 500 eura dnevno i ladit jaja, javljajte mi se na poruke brže nego do sada". Daje i instrukcije njegovim suradnicima koga i odakle treba počisititi, te kako zaplašiti taksiste koji su prebijeni nakon što su htjeli ući u njihov teritoriji, a koji nakon toga žele prijaviti kazneno djelo.

Najgore prijetnje

Na snimkama se pojavljuju još dvije osobe koje dijele "triske" konkurenciji (spominje se vozač Ubera) i o tome jasno govore te najavljuju nova premlaćivanja, razbijanja glava, silovanja, prijete i vrijeđaju ne samo one koji im se suprostave, nego i one koji su se usudili ući na "njihov" teritorij.

Dogovara se i zastrašivanje jedne žrtve: "Tražit će pandurija drugog ko ga je tuka, ima teže tjelesne povrede, razbijena mu je arkada. Znači, ne smi reć da ga je iko dira, silovat ću mu ja ženu, i dicu, i njega... triba ga dočekat isprid postaje i reć mu ako bude prijavljiva išta, da ga je iko udrija, da ću mu silovat njega, ženu mu i dicu". Otvoreno se priznaje nasilničko ponašanje:"Doli smo razbili par glava...", a naročito su na meti ljudi koji potraže policijsku zaštitu, "morat ćemo ga prebit opet ko mačku zato šta je iša uopće na policiju prijavljivat išta".

Jedan od nekad prebijenih konkurenata je šutnjom i trpljenjem dospio u milost i njemu je dopušten rad na aerodromu jer - kako reče glavni akter ove priče - "čovika smo ubili na kućnim vratima i nije prijavija na policiju".

Razgovarali smo i s jednim od napadnutih takista.

- - Mene i mojih dvoje kolega su 2. srpnja ove godine napala grupa najprije od troje a potom od dvadeset ljudi, tih taksista na splitskom aerodormu. I kada smo dobili batine, objašnjeno nam je da ne smijemo dolaziti ni voziti nikoga s Resnika.

Čovjek koji je na čelu te priče je prije tri godine imao zabranu približavanja aerodromu, a sada je postao šef taksista. Pa, njegova mala firma sada ima 20 vozila i normalno da onda nema mjesta za druge. I svi se pitamo kako je to moguće, ali je moguće. Ja više onamo ne vozim, kao ni mnogi drugi, a zašto je i kako je to moguće i stoji li u ovoj priči netko jači i moćniji to nikome nije jasno . rekao nam je je jedan taksist.

Policija ima i svoju postaju aerodromske policije koja nije nadležna za sankcioniranje ilegalnog prijevoza, već to spada u ingerenciju Carinske uprave i inspekcije cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Policija je tu da sankcionira prekršitelje, što ona i čini, ali nismo sigurni da su baš duboko i intezivno zagrizli. Prije pogledaju što će se dogoditi, što će tko od oštećenih prijaviti nego da djeluju preventivno ili da idu u razbijanje ilegalne reketarske taxi organizacije, ako je ima.

- Dok se ovakva djela budu tretirala kao narušavanje javnog reda i mira ili kao prijetnja, tu nema sreće, niti će problem biti riješen, govori nam jedan odvjetnik koji smatra da se ovdje radi o zabranjivanju ustavnog prava pojednicu na rad, što je puno teže i složenije djelo i ako se policija toga uhvati - imat će ozbiljnog posla.

Nisu shvatili

Iz PU splitsko-dalmatinske podaci govore da ipak nešto rade u vezi s ovim problemom, ali je očigledno da problem nije shvaćen u cijelosti jer on traje godinama.

Na aerodormu navodno ima nekoliko grupacija koje imaju interese, a čovjek sa snimke koji prijeti lani je štrajkao glađu ispred Županijskog suda u Splitu zbog - po njemu - nepoštenih presuda raznih sudova protiv njega, nakon što ga je policija prijavljivala.

- Htio sam otići sa ženom i dvoje djece živjeti u Njemačku jer mi ovdje nisu dali mira ni policajci ni pravosuđe, ali sada se stanje popravilo, imam svoju firmu, radim dobro, uredno državi plaćam sve poreze i to sada očito opet nekome smeta. Smetam im kad me uhićuju, smeta im kad radim - rekao je bio u našim novinama.

Pod okriljem noći, toj glavoj šaci sa snimke su u Kaštel Lukšiću lani u lipnju nepoznati počinitelj probušli su sve gume na taksiju koji je bilo ispred njegove tvrtke.

- Vozilo kojim obavljam taksi-usluge trebalo je biti zapaljeno, to odgovorno tvrdim, ali ga je lajanje moja četiri psa otjeralo. U bijegu mu se iz kante prolila velika količina nafte. Je li riječ o konkurenciji kojoj smetam ili su u pitanju neki drugi motivi - to ne znam. Nadam se da će kaštelanska policija otkriti i motive i počinitelja - rekao nam je bio tada, dok nismo ni slutili da će se od žrtve tako naglo prometnuti u progonitelja.

Istražni zatvor i hrpa prijava Iz policije javljaju da su temeljem zaprimljenih prijava i saznanja u vezi s uslugama prijevoza taksijima na području Zračne luke Resnik od početka 2019. proveli više kriminalističkih istraživanja, koja su rezultirala odgovarajućim prijavama: - protiv jedne muške osobe prijava zbog sumnje na teške tjelesne ozljede i prijetnje; doveden je pritvorskom nadzorniku i saslušan u ODO-u - protiv dvije muške osobe prijave zbog sumnje na prijetnje; jednom od njih određen je istražni zatvor - protiv jedne muške osobe prijava zbog sumnje na prijetnje; određen je istražni zatvor - protiv jedne muške osobe prijava zbog sumnje na prijetnje - protiv jedne muške osobe prijava zbog teške tjelesne ozljede, kasnije utvrđene lakše ozljede - protiv jedne muške osobe prijava zbog oštećenja tuđe stvari; oštećeni kasnije odustao od progona - podnesene su i ukupno 22 prekršajne prijava protiv 13 osoba, zbog kršenja javnog reda i mira