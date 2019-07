Međugorska vidjelica svoju luksuznu kuću na Hvaru iznajmljuje turistima, i to za cifru od koje 'boli glava'! A uz njezino se ime vežu i hoteli u Međugorju...

Međugorska vidjelica Mirjana Dragičević-Soldo kuću u Sućurju na Hvaru kupila je, sjećaju se mještani, još prije petnaestak godina.

Rijetko dođe na otok, tek kad je rupa u kalendaru, a nije joj ni potreba kad već ima ljude koji se brinu da vikendica bude ko sveto ulje. Da je posteljina čista i uredno zategnuta, da u bazenu nema punoglavaca, da je dvorište pometeno, da su vrhovi štapova njezina biljara zamrčeni plavom kredom, da joj ne nedostaje strelica za pikado i da je u masažnoj kadi voda prave temperature.

Dok gleda u Gospu, međugorska vidjelica Mirjana betonira plažu pred svojom luksuznom vilom na Hvaru; Posvjedočili smo pravom devastatorskom čudu!

I logično je da je tako, uvjeravaju nas razgovorljivi mještani, jer se vidjeličina nekretnina iznajmljuje turistima. Nije joj to jedini objekt. Uz njezino se ime vežu hoteli u Međugorju, a da posjeduje pansion u Bijakovićima govorila je i prije skoro deset godina za Jutarnji list, kad je ondje ugostila reportere.

Nije nikakvo čudo da turistička sezona iskusnoj iznajmljivačici dobro ide. K tome, hvarska vila "Veronika" jedinstven je objekt s vlastitom plažom.

Sad ćete vi pitati kako to plaža može biti vlastita, a mi ćemo vas podsjetiti na naš današnji članak u kojem smo donijeli priču o bespravnom betoniranju ispred imanja, kojem se u zemljišnim knjigama kao vlasnici navode upravo Mirjana i Marko Soldo.

Za njihovo "sunčalište" institucije nisu dale dozvole, a vlasnicima nedostaje i koncesijsko odobrenje za postavljanje toliko ležaljki.

Do vlasnika smo pokušavali doći. Nismo imali uspjeha, ali zato su kolege iz "24 sata" dobili ovu izjavu:

- Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati - kratko im je objasnila vidjelica.

A to može značiti samo jedno. More se samo betonira. Mi svjedočimo pravom čudu.

Booking.com navodi da "Holiday Home Sućuraj 04" ima četiri sobe i jednako toliko zvjezdica. Objekt je udaljen svega nekoliko metara od mora, točnije udaljen je za širinu šetnice i sunčališta. Ima prostrane balkone s kojih puca pogled na otoke i palme oko bazena u dvorištu.

Agencija "Nova Sol" oglašava vilu. Predstavljaju je ovim riječima:

- Vikendica "Sućuraj 04" nalazi se u mjestu Sućuraj na Hvaru te je udaljena 41 km od Međugorja - odmah navode najbitnije.

Dalje kažu:

- Objekt obuhvaća klimatizirane elegantne sobe s besplatnim WiFi-jem. U sklopu objekta nalazi se besplatno privatno parkiralište. Vikendica uključuje kuhinju s perilicom rublja. Dostupan je TV. Vlastita kupaonica sadrži kadu ili tuš. U objektu je moguće igrati biljar i pikado te koristiti besplatne bicikle - navode.

Ali, čekajte, nemojte odmah posezati za novčanikom. Sezona je već popunjena.

Prve slobodne dane Booking.com nam nudi tek u rujnu. Tri noćenja, dvoje odraslih - 12.496 kuna.

Možda je ondje odsjela Građevinska inspekcija prošlog tjedna.

Po našoj prijavi od 25. srpnja obavili su nadzor pred vilom "Veronika", ali eto, što ćete, tamo nisu nikoga zatekli pa zato ne znaju tko je betonirao more:

- Na lokaciji uvala Blaca na otoku Hvaru, općina Sućuraj, obavljen je inspekcijski nadzor. Na terenu nije nitko zatečen, već je utvrđeno da je na dijelu k.č. 1486/2 K.O. Sućuraj uz ulicu anagrafske oznake Ulica Blace, uz more izbetonirano sunčalište dimenzija 24 x 2 metara, djelomično obloženo kamenim pločama. U nastavku ispitnog postupka, kako bi se utvrdio investitor, poslat će se poziv predstavniku Općine Sućuraj i pokrenuti upravni inspekcijski postupak - najavili su iz Državnog inspektorata RH.