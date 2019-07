Međugorska vidjelica nema pojma ni o čemu: 'Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to'

Međugorskoj vidjelici Mirjani Dragičević-Soldo, kao što smo pisali, lakše je vidjeti Gospu nego koncesijsko odobrenje.

Dok gleda u Gospu, međugorska vidjelica Mirjana betonira plažu pred svojom luksuznom vilom na Hvaru; Posvjedočili smo pravom devastatorskom čudu!

Pred svojom je luksuznom vilom na Hvaru, naime, bez ikakve dozvole betonirala plažu. Nama se na telefon nij jvljala, ali su je dobili kolege iz 24 sata. Pravila se da ne zna o čemu je riječ.

- Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati - kratka je bila u telefonskom razgovoru međugorska vidjelica-

O detaljima nije željela govoriti, pišu 24 sata.

Podsjetimo, Sućurani su prijavili međugorsku vidjelicu da je pred svojom prekrasnom vilom u uvali Blace dala nasuti beton preko tisućljetnih stijena, a onda taj nered obložiti kamenim pločicama kakvima po njezinim Bijakovićima susjedi rade suhozide.

- Morate vidjeti, inače nam nećete vjerovati - ponavljali su u transu.

Odgovor smo pokušali dobiti od Državnog inspektorata. Najavili su obići devastirano područje.

- Inspekcijski nadzor nad betoniranjem i popločanjem platoa u uvali Blace u Sućurju na otoku Hvaru bit će uvršten u plan inspekcijskog nadzora u idućem razdoblju - poručuju iz DIRH-a.

Županiju Splitsko-dalmatinsku također smo, podsjetimo, pitali što misle o ovome i vjeruju li našim fotografijama. Iz Odjela za pomorstvo i turizam osuđuju uništavanje prirode.

Iz njihovih riječi može se zaključiti da je osoba koja je postavila ležaljke trebala za njih tražiti i koncesijsko odobrenje:

- Betoniranje na pomorskom dobru, kao ni uzurpacija istoga, nisu dozvoljeni. Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sućuraj za 2019. na mikrolokaciji Uvala Blace predviđeno je 15 ležaljki i 15 suncobrana. Prema dostavljenoj fotografiji vidimo da nije riječ o istoj lokaciji.

Slijedom navedenog, možemo potvrditi da nije riječ o koncesijskom odobrenju. Za uvalu Blace, općina Sućuraj, otok Hvar do danas UO za turizam nije zaprimio nijednu prijavu, ni preko internetskog obrazaca niti direktno e-mailom ili poštom.

Vaša prijava bit će proslijeđena nadležnim institucijama; Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša i Komunalnom redarstvu Općine Sućuraj - najavili su iz Županije. ​