Katamaran iz Resnika zapeo zbog - hidroaviona!? Zaostala oprema ključan je problem na putu do realizacije projekta koji bi trebao smanjiti gužve tijekom turističke sezone

Hidroavione kompanije "European Coastal Airlines" (ECA) prizemljila je odluka Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo još u kolovozu 2016. godine, no ostaci ove tvrtke vidljivi su i danas, iako je u međuvremenu nakon neuspješnog pokušaja nagodbe otišla u stečaj.

Veliki pontoni, te montažne kućice koje su služile za prodaju karata, prijavu putnika i okrijepu, još uvijek su postavljeni u Gradskoj luci, ali i u Resniku, gdje posebno smetaju, jer se do ljeta želi uvesti brzobrodska linija do Splita.

Planirano je da potrebnu infrastrukturu za pristajanje i isplovljavanje dvotrupaca iz Resnika do našega grada osigura Lučka uprava Split, koja time želi dati svoj doprinos pri smanjivanju gužvi na cestama.

Napokon katamaran od Resnika do Splita! Ugodna vožnja od zračne luke do centra grada trajat će svega 15-ak minuta, evo kada kreće nova linija i kolika će biti cijena karte

Vice Mihanović, ravnatelj krovne lučke ustanove, potvrđuje kako im je ostavština ECA-e, posebno u Resniku, ključan problem na putu do realizacije ovog projekta.

- Naše Upravno vijeće je prije više od godinu dana oduzelo koncesiju tvrtki koja je obavljala hidroavionski prijevoz, a njihova žalba na tu odluku je odbijena. I Lučka kapetanija je izdala rješenje za uklanjanje zaostale infrastrukture zbog ugrožavanja sigurnosti plovidbe, dakle stvoreni su svi uvjeti da se njihova imovina ukloni jer koncesija više nije važeća.

U kontaktu smo sa stečajnim upraviteljem kako bismo tu situaciju riješili kroz nekoliko mjeseci, no nema financijskog prostora da se to ukloni sredstvima ECA-e - kazao je Mihanović, objašnjavajući kako je transport samih pontona "skup sport" jer su široki četiri metra, a potrebno je plaćati skladištenje i čuvanje imovine koja u konačnici nije njihova.

- Neke ponude za uklanjanje koje smo dobili penju se i do iznosa od 200 do 300 tisuća kuna, no vjerujem kako ćemo pronaći rješenje u idućih mjesec ili dva kako bi se do ljeta planirana katamaranska linija i realizirala - rekao je ravnatelj Lučke uprave.

Posljednja vijest je da je upravo u petak održana i Skupština vjerovnika ECA-e, a stečajni upravitelj Vlaho Monković potvrdio nam je da je donesena odluka da se imovina tvrtke proda u najkraćem mogućem roku kako bi se namirili dužnici.

- Imovina će uskoro ići u prodaju, no jasno je kako će kupcu otegotna okolnost biti i trošak koji mu slijedi za uklanjanje s položaja gdje su pontoni i montažni objekti postavljeni - rekao je Monković.