Ni osmi dan od nestanka nije nađen 82-godišnjak iz Kaštela: 'Potraga i dalje traje, provjeravamo svaku škrapu, jamu, zarasli put, uključit ćemo i pse, ne stajemo dok ga ne nađemo'

I dalje traje potraga za 82-godišnjim Marijanom (Marinom) Ljubićem koji se 14. studenog udaljio s iz kuće u Kaštel Lukšiću, a posljednji put je viđen na Bašićevu toru na Kozjaku.

Pretpostavlja se da se starac krenuo seoskim putem prema rodnom selu Ljubići blizu Vučevice. On se tim putevima kretao često u svojoj mladosti jer je iz Ljubića išao u školu u Vučevici i natrag, no danas su te staze prilično zarasle, gotovo su neprohodne.

Ljubić je došao do autoceste koju vjerojatno nije mogao preći, pa su ga djelatnici HAC-a prevezli ga do najbližeg mjesta odakle se ide prema Ljubićima, ne znajući da se radi o nestaloj i dementnoj osobi. On je krenuo prema rodnom selu od tad mu se gubi svaki trag.

Treći dan potrage za nestalim muškarcem iz Kaštela: javio se vozač koji ga je odvezao do mjesta Boljati, ali nije znao da je riječ o nestaloj osobi; Mole se svi građani za pomoć, vrlo ga je važno što prije pronaći

I treći dan potrage za nestalim muškarcem bez rezultata: zakrvavljeni sendvič novi je trag spasiteljima​

HGSS-ovci i vatrogasci na Kozjaku traže izgubljenog 82-godišnjaka: bura otežava potragu, u pomoć im je 'priskočio' i helikopter HRZ-a​

Visok je 180 centimetara, ima gustu prosijedu kosu, slabije je tjelesne građe, a u trenutku nestanka na sebi je imao tamnoplavu vestu, jeans hlače i crvene tenisice.

- Potraga je još u tijeku i ne stajemo dok ga ne nađemo. Upravo dogovaramo da se napravi komisijska potraga s potražnim psima. Jedini trag nam je kruh s krvavim otiscima koji smo našli u području pretrage, no nije sto posto sigurno da je njegov.

Proteklih dana jako puno ljudi se uključilo u potragu, oko 60-tak spašavatelja iz HGSS Stanice Split, Šibenika, Makarske, pa čak i s područja Delnica, Ogulina, Karlovca i Čakovca, vatrogasci DVD-ova Mladost, Kaštela, Kaštel Gomilica, Zagora Vučevica, Solin, Vranjic i drugi, planinari, obitelj nestalog, helikopter HRZ-a, pet potražnih pasa... Koristimo svu raspoloživu opremu poput bespilotnih letjelica, termokamera...

Teren koji se pretražuje je užasno težak, pun šikara, jama, zarastao, a ljude je na terenu šibala i bura i kiša, a posljednjih dana i niske temperature koje kad zađe sunce padnu i do nule - kazao nam je Mladen Mužinić Frfa jedan od voditelja potrage koji već danima boravi u Vučevici i Ljubićima odakle koordinira potragu.

Priča nam kako neke potrage znaju trajati jako dugo, no on kao spašavatelj ne odustaje dok ne nađe nestalu osobu. Primjerice, paralelno dok usmjerava spašavatelje po kaštelanskoj Zagori, provjerava i neka saznanja oko ženske osobe nestale u Vrpolju kod Trilja prije dvije i pol godine jer se doznalo za neke jame koje treba provjeriti.

- Pretražen je velik dio od Bašića tora preko Vilara do autoputa, a s druge strane područje Vučevice, preko Boljata do Ljubića. Područje je dosta neprohodno, no provjeravaju se svaka škrapa, jama, staja, suhozid, zarasli put, ma sve. Prilično naporno, al ne odustajemo - kaže Mužinić.