I treći dan potrage za nestalim muškarcem bez rezultata: zakrvavljeni sendvič novi je trag spasiteljima

Sve raspoložive snage s više od 60 ljudi i dalje pretražuju područja kaštelanske Zagore kako bi pronašli 82-godišnjeg Marijana Ljubića iz Kaštel Lukšića koji se prije tri dana udaljio iz svoje obiteljske kuće u Kaštelima.

Vremešni Kaštelanin otišao je iz svog doma još u srijedu, a nakon što ga je obitelj neuspješno pokušala naći, i nakon što je stigla informacija kako je starac viđen kod Bašićeva tora na Kozjaku, angažirana je Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Split.

Pretpostavilo se kako se starac uputio u svoje rodno mjesto, zaselak Ljubići, pokraj Vučevice.

Potraga na Kozjaku od početka je bila zahtjevna zbog teškog i nepreglednog terena pa se u nju uključio i helikopter HRZ-a kao i kaštelanski vatrogasci i planinari. Nije prekinuta ni tijekom protekle dvije noći. U petak i subotu nastavljena je još jačim intenzitetom.

Zarasle staze

- U ovom trenutku, pomoć dosadašnjim tragačima, došli su dati i HGSS-ovci iz stanica i ispostava iz obližnjih gradova Šibenika, Makarske, pa čak i s područja Delnica, Ogulina, Karlovca i Čakovca. U potragu su uključeni i psi, i to njih šest, kao i pet bespilotnih letjelica. Tu su i vatrogasne snage iz Solina, Kaštela, Vranjica i Vučevice, te obiteljski prijatelji i poznanici. HGSS koordinira akcijom iz vatrogasnog doma u Vučevici. U tri dana iznimno zahtjevne potrage prošli smo jako puno terena za koje smo doznali kako su bili poznati nestalom čovjeku - kaže šef splitskog HGSS-a Frane Bebić.

Dodaje kako ljudima na terenu nije lako jer puše jaka bura, a i samo područje je zahtjevno.

- On se tim putovima kretao često u svojoj mladosti, a danas su oni obrasli i zapušteni su. Međutim, tragovi obuće koje smo uočili su nas naveli do autoputa gdje je ovaj čovjek zadnji put i viđen. On je došao do autoceste koju vjerojatno nije mogao prijeći, pa su ga uočili djelatnici HAC-a i prevezli ga do najbližeg mjesta odakle se ide prema Ljubićima, a pritom vjerojatno ne

znajući da se radi o nestaloj osobi. S obzirom na to da je bilo 18.15, dakle već je pao mrak čovjek je vjerojatno nastavio put prema svom selu i od tada mu se gubi svaki trag - pojašnjava Bebić.

Jame i šikara

Upravo na tom području spasioci su pronašli sendvič na kojem su bili otisci krvi.

- Pretpostavljamo da je bio njegov, a krv je nastala uslijed ogrebotina po rukama jer se radi o šumovitom i obraslom području. Upravo smo najveći dio potrage proveli na tom terenu, dakle od Vučevice do Ljubića. Teren je jako zahtjevan, pun šikare, jama, međutim nećemo odustati - kaže nam šef splitskog GSS-a Frane Bebić navodeći kako su opasnost za život ovog čovjeka dosta niske noćne temperature koje su tek stupanj, dva veće od nule.

- Po našim iskustvima osobe s ovoliko godina bi te temperature mogle preživjeti pet do šest dana i vjerujemo kako će potraga dati uspjeha. I danas je trebao poletjeti avion, no odustali smo zbog bure. Potragu nastavljamo i u nedjelju - potvrdio nam je Bebić i pozvao sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se jave na broj 112.

Marijan Ljubić visok je 180 cm, mršave građe s gustom prosijedom

kosom, a pati od demencije. U trenutku nestanka na sebi je imao tamnoplavu vestu, traper hlače i crvene tenisice. Imate li bilokakve informacije o nestalom, javite se policiji na 192 ili na broj 112.