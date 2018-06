Spriječena ekološka katastrofa: na trup turskog broda zalijepljena aluminijska ploča, zaustavljen prodor mora u skladište i strojarnicu

Zaustavljen je prodor vode u trup turskog teretnog broda "Haksa", koji je doživio havariju rano jutros u arhipelagu otoka Jabuka, a večeras treba početi njegovo tegljenje u lugu Trogir, gdje bi stigao kasno noćas ili rano ujutro u ponedjeljak, izvijestio je u nedjelju pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Siniša Orlić.

Na mjestu nesreće nalaze se stručnjaci splitske Lučke kapetanije i Brodospasa, inspektori Hrvatskog hidrografskog zavoda te ronioci koji su obavili pregled trupa turskog teretnog broda, te ustanovili da postoji otvor kroz koji je prodirala voda između skladišta broj dva i strojarnice.



Na otvor je nalijepljena aluminijska ploča te trenutno voda ne prodire u brod, a oko 19 sati na mjesto havarije dolazi remorker Brodospasa koji će ga otegliti u Trogir.



"Nadamo se da će na ovaj način akcija koja je još uvijek u tijeku završiti bez ljudskih žrtava i bez onečišćenja mora", rekao je Orlić na konferenciji za novinare u Zagrebu.



Ocijenio je kako se radilo o dosta opasnoj situaciji koja je uspješno razriješena s obzirom da je ujutro izgledalo je da će brod potonuti. Turski teretni brod "Haksa" dugaćak je 85 metara i ima 13 članova posade (11 državljana Turske i dvojicu državljana Indije).



Ponovio je kako je Središte za nadzor i upravljanje pomorskim prometom primilo u 4,16 sati dojavu s broda o havariji, u kojoj je došlo do prodora mora u potpalublje, u prostor strojarnice.



Deset minuta iza toga obaviještena je Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje koja je uputila obavijest prema svim drugim sudionicima u pomorskom prometu te je pokrenuta koordinirana spasilačka akcija u suradnji s talijanskom Središnjicom za traganje i spašavanje, budući da se brod nalazio izvan hrvatskih teritorijalnih voda, odnosno u međunarodnim vodama 16 milja sjeverozapadno od otoka Jabuka.



Na poziciju su upućena plovila Lučke kapetanije u Splitu i pomorske policije te obližnji tanker koji je prolazio pokraj mjesta nesreće a stavljena je u pripravnost i hrvatska obalna straža, dva talijanska remorkera i remorkeri Brodospasa.

Posada, u kojoj je bilo 13 članova posade, evakuirana je oko 6 sati ujutro na talijanski tanker a potom ih je hrvatski policijski brod prevezao u Split gdje su stigli oko 14 sati. Na brodu je ostao zapovjednik i četiri člana posade pokušavajući zaustaviti prodor mora.



"U svakoj takvoj akciji prvo gledamo ljudske živote, a zatim da spriječimo onečišćenja. Samim prelaskom osam članova posade i stacioniranjem našeg broda uz havarirani brod izbjegli smo opasnost od gubitka ljudskih života jer smo u svakom trenutku mogli pokupiti i ostale članove posade".



Orlić je rekao i kako je turski teretni brod imao sve ispravne svjedodžbe, pa je bio ispravan za plovidbu i nije prenosio opasan teret. Također brod ima sva potrebna osiguranja za eventualnu naknadu štete u slučaju da dođe do onečišćenja okoliša.



Brod "Haksa" je 1993. godište i nije izrazito stari brod, često je boravio u hrvatskim, talijanskim i slovenskim lukama, koje su mu redovna odredišta. Ovom prilikom plovio je iz Turske u slovensku luku Kopar te prevozio 3.000 tona megnezita, rekao je ranije danas načelnik splitske Postaje pomorske policije Joso Vujić.



"U posljednje dvije godine je kontroliran šest puta, imao je neke nedostatke i jednom je zaustavljen u Trstu, no po ovim podacima ne možemo reći da je to podstandardni brod i da je uzrok havarije neodržavanje. Međutim, za nešto više moramo izvući brod na suho i pogledati što se dogodilo, pa ćemo znati točne uzroke havarije", rekao je pomoćnik ministra Orlić.