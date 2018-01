Nesnosni smrad s Karepovca prvi put došao sve do Zagore: 'U Dugopolju je neizdrživo!'; Splićani u strahu od trovanja, boje se da udišu toksične plinove

- Nisam mogao vjerovati, ali smrad s Karepovca je došao prvi put i do Dugopolja - požalio nam se jedan mještanin te općine.



- Radim u Splitu i dobro znam kakav je to smrad. Naivno sam mislio sam da mi je obitelj bar od tih plinova i isparavanja zaštićena u Zagori. Ali ovo je nevjerojatno, pa koliko je to plinova i smeća kada se smrad osjeća i 10 - 15 kilometara dalje.



Nadležne službe nas smiruju, ali mene je strah da ćemo se svi potrovat. Jer ovo što se osjeća i što nam naš osjet mirisa govori nije normalno, koliko god netko spominjao nekakve granične vrijednosti i umirivao nas - kaže nam B. D. iz Dugopolja, a isto potvrđuju i drugi stanovnici tog mjesta, navodeći da je vonj vjerojatno došao s blagim vjetrom.

Splićani se opet guše u smradu s Karepovca, no to nije najveći problem: jutros izmjerena visoka koncentracija amonijaka u zraku, privremeno usporeni radovi na sanaciji



Njegove tvrdnje da se smrad Karepovca osjeća u Dugopolju potvrdili su nam i djelatnici tiskare 'Slobodne Dalmacije' koji se nalaze u toj općini.



Međutim, načelnik općine Dugopolje Perica Bosančić (HDZ) kaže da se na području Dugopolja, na kojem on trenutno nalazi, smrad baš i ne osjeća.



- Osjeća se blagi neugodan miris, ali ne znam odakle to dolazi i je li doista s Karepovca - rekao nam je Bosančić.



Osim što se nesnosni smrad ovih dana osjeća i po cijelom Splitu, naši čitatelji iz Podstrane također tvrde da je smrad došao i do tog mjesta.



Podsjetimo, na mjernoj postaji Karepovac tijekom jutra su vrijednosti amonijaka naglo porasle, a zbog čega su priopćenjem reagirali i iz udruge Nova Kila.



- Uobičajena praksa u kojoj su mjerodavne samo srednje 24-satne vrijednosti koje se prema Uredbi smiju premašiti do sedam puta tijekom kalendarske godine jako loša. To u prijevodu znači ako u periodu od par sati imamo, na primjer, 200 posto prekoračenje graničnih vrijednosti, koje se poslije razblaži, prosjek za taj dan će dati oko 30 posto, koje ulazi u prosjek koji nije zabrinjavajući - navodi se, među ostalim u tom priopćenju uz navod da građani kad se prekorače granične vrijednosti u tom trenutku udišu trenutnu koncentraciju štetnih tvari.



Negoduju i što se ne reagira odmah kada mjerenja opaze da su granične vrijednosti premašene. Javno pitaju i tko​ je, ​u kojem trenutku, po kojem kriteriju ​i na koji način zadužen za alarmiranje javnosti u slučaju trenutnih vrijednosti koje prekoračuju ​zadane granične vrijednosti.



- Koje preventivne mjere su planirane za poduzimanje u takvim slučajevima i koliko brzo se one mogu realizirati od trenutka kad se ustanove prekoračenja graničnih vrijednosti? Zar je potrebno pričekati da se sutradan odredi prosjek za tekući dan pa tek onda objaviti kako su prethodnog dana zabilježene vrijednost​i iznad ​ zadanih graničnih vrijednosti?



Molimo da se jasno odredi i ustanovi tko je nadležan, bez prebacivanja odgovornosti, te da se odrede dodatni kontrolni mehanizmi za zaštitu zdravlja građana - navodi se u priopćenju iz udruge Nova Kila.