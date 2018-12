Izbacili ste kruh iz prehrane? Možda time nanosite trajnu štetu vašem zdravlju, a nećete baš ni smršavjeti samo tako 

It's almost Friday so let's celebrate #pizzafriday with a vegan Spinach Tortilla Pizza. 😍🍕 The crust is simply a homemade gluten-free tortilla. You can use store-bought tortillas or make your own (recipe is linked in my Insta stories). 😃 . And I will link to the recipe of the cheezy spinach topping in my bio (@elavegan). So simple and yummy! 😋 . Do you have any plans for the weekend? Let me know in the comments below. 💚 . RECIPE TOPPING: https://elavegan.com/pizza-ring-recipe-vegan-gluten-free/ . RECIPE TORTILLAS: https://elavegan.com/gluten-free-tortillas-recipe/ . . . 🇩🇪 Lasst uns den Pizza-Freitag mit einer Spinat-Tortilla-Pizza feiern. 😍🍕 Für den Pizzaboden habe ich einfach eine glutenfreie Tortilla verwendet. Ihr könnt gekaufte Tortillas nehmen oder eigene machen so wie ich (das Rezept ist in meinen Insta-Stories verlinkt). 😃 . Und das Rezept für den Pizzabelag findet ihr ebenfalls auf meinem Blog, Link in meinem Profil (@elavegan). So einfach und lecker. 😋 . Habt ihr Pläne fürs Wochenende? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. 💚 . . . . . . . . . #vegan #spinach #pizza #tortillas #veganpizza #glutenfree #healthyfood #healthpizza #veganrecipe #vegancheese #vegansofig #vegandinner #glutenfreevegan #veganfoodblog #foodblogger #onmytable #instafood #plantbased #whatveganseat #veganfortheanimals #bestofvegan #letscookvegan #thefeedfeed #veganfoodspace #veganfoodspot #beautifulcuisines

