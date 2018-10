Zgrožene ste što vam dlake sve jače rastu? Jedni to pripisuju genima, drugi hormonima, evo kako ćete otkriti u čemu je zaista problem

Dlakavost je vječna tema rubrika o ljepoti i zdravlju, jer dlačice, što god o njima mislili, ponekad su u modi, a onda opet 'out' pa se protiv njih ratuje svim sredstvima, pa su opet 'in', ali uvijek kako za koga. Malo starije generacije sjetit će se da su se nekada preko oglasa za spajanje srodnih duša često tražile 'izrazito dlakave žene', a ima i žena kojima su 'bljak' depilirani muškarci.

O ukusima naravno nije pametno ni započinjati raspravu. Pretjerana ženska dlakavost nekad je bila i dio cirkuskog spektakla, doduše često neistinita. No, da sigurno može uzrokovati realan cirkus u ženskoj psihi kad se s njom suoči, to je istina. Svakako, pojačana dlakavost dominantno je ženski problem, pa ako ste pretjerano dlakavi, to vas baca u očaj, patite, u depresiji ste...

Potrebno je stoga što je prije moguće utvrditi pravi uzrok, što nećete moći bez odgovarajućeg pregleda kod liječnika ili specijalista endokrinologa koji će vam i predložiti najbolji način liječenja, pogotovo ako je pojačana dlakavost povezana s još kojim problemom kao što su neredovite menstruacije, akne, prekomjerna težina ili problemi s plodnošću.

Kada nije riječ o bolesnom stanju, najčešći uzrok je genetika, odnosno naslijeđe, ali pretjerana dlakavost najčešće je posljedica porušene hormonske ravnoteže. U tom slučaju na količinu dlačica može se utjecati hormonskim liječenjem, jer samo odstranjivanje neće biti dovoljno. Kad su samo estetski problem, žene, ali i sve više muškaraca, zna da postoji mnogo različitih metoda uklanjanja, manje ili više uspješnih i manje ili više trajnih.

Nije kriva štitnjača

Laici potpuno neopravdano prekomjernu dlakavost pripisuju problemima sa štitnjačom, kao da je ova mala žlijezda krivac za sve probleme. Stručnjaci tvrde da je to daleko od istine. Naime, prekomjerna dlakavost nije rezultat nepravilne funkcije štitnjače.

Posljedica je povećane razine androgena u okviru drugih endokrinoloških bolesti, u trudnoći, ili zbog uzimanja nekih lijekova (androgeni, neki kontraceptivi, minoksidil, fenitoin, diazoksid, ciklosporin...).

Iza endokrinih poremećaja najčešće se krije sindrom policističnih jajnika, koji može uzrokovati hiperandrogenizam, što se kod većine ljudi može dokazati biokemijskom analizom krvi i urina. Jedan od simptoma policističnih jajnika koji pogađa oko 10 do 25 posto žena je i povećana dlakavost po cijelom tijelu, toliko izražena da im je potrebno svakodnevno odstranjivanje.

Snažan rast dlaka može biti posljedica nasljedne strukture kože pa su stanice kože preosjetljive na hormone u krvi. Pojedini liječnici su mišljenja da je za pretjeranu dlakavost odgovoran stres, što može predstavljati i uzrok i posljedicu.

Više šećera, više dlačica

Osim navedenih uzroka, na pojačanu dlakavost utječe i prekomjerno konzumiranje velikih količina šećera i rafiniranih ugljikohidrata. Takve namirnice imaju visok glikemijski indeks i ometaju funkciju inzulina - hormona koji kontrolira razinu šećera u krvi. U takvim okolnostima, hormon postaje manje učinkovit u reguliranju razine šećera u krvi, tako da ga treba proizvoditi više. Visoke razine inzulina stimuliraju jajnike da proizvode više testosterona, što dovodi do prekomjernog rasta dlaka na tijelu.

Oštećena ravnoteža u menopauzi

Blago pojačana dlakavost je kod žena normalna pojava. To se osobito odnosi na razdoblje nakon menopauze, kada se zbog pada razine estrogena poveća razina muških spolnih hormona. Tijekom menopauze kod žena pada razina ženskog hormona estrogena, a povećava se količina muškog hormona testosterona.

Zbog porušene ravnoteže žene se mogu suočiti s problemom ćelavosti, pojačane dlakavosti na licu i s aknama. Jedina pomoć u ovom slučaju je hormonska terapija. Većina ovih problema nastaje zbog previše estrogena u tijelu. Problem su i ksenogeni, odnosno strani estrogeni, koji u organizam ulaze preko hrane iz plastične ambalaže i pesticida.

Nepravilan rad hipofize

Prekomjerna dlakavost može biti, što je doduše rijetko, posljedica nepravilnog djelovanja hipofize, žlijezde u mozgu koja regulira djelovanje drugih žlijezda i tako posredno utječe na rast, krvni tlak, proizvodnju mlijeka, na spolne organe muškaraca i žena, djelovanje bubrega, pojačani osjećaj gladi i pojačanu dlakavost...

Još jedan uzrok dlakavosti kakvu ne želite može biti neuredan način života i loše prehrambene navike. Ako mislite da je uzrok u tome, sredite svoj dnevni raspored - priuštite si dovoljno sna, vježbajte i hranite se zdravo namirnicama koje imaju nizak glikemijski indeks i bogate su vlaknima.

Depilacija ili epilacija?

Dlakavost je donekle poželjna, jer štiti naše tijelo i intimne dijelove. Ali to može postati teški fizički i mentalni problem ako je prekomjerna. Postoji nekoliko kozmetičkih postupaka koji mogu obuzdati problem, smanjiti ili ukloniti višak dlačica. Depilacija je postupak uklanjanja dlačica iznad površine kože, pri čemu se koristi brijanje ili različite depilacijske kreme. Za razliku od depilacije, epilacija je postupak odstranjivanja dlačica ispod površine kože zajedno s korijenom. Više je načina, od voska, preko čupanja epilatorima do laserskih postupaka. Epilacija daje trajnije rezultate nakon uklanjanja, a ponovi rast je znatno sporiji nego nakon depilacije.