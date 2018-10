'I da preskočite jedan pregled kod mene, ne preskačite dojke!':  evo što je ginekolog savjetovao našoj novinarki, ove tri ključne stavke žene ne bi smjele ignorirati

Prije dvije i po godine otisla sam prvi put na ultrazvuk i pronadjena su mi 2 fibroadenoma, od tada ih redovito pratim. To mozes i ti! Voli sebe, voli svoj zivot, voli svoje cice - pregledaj se 💞🎗 Hvala @mijad na ovoj inicijativi. #volimcice #podrziiti #breastcancerawareness #loveyourself #dosomething

