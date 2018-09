Boli li vas nešto kronično, uporno, dosadno, iscrpljujuće? Ako ste odgovorili pozitivno, idemo na daljnje pitanje: spadate li u skupinu žena koje taj bol pokušavaju eliminirati aspirinom ili nesteroidnim protuupalnim lijekovima poput ibuprofena, ili analgetika i antipiretika paracetamola? Ako odgovarate potvrdno, u tom slučaju imamo i posljednje pitanje: koristite li te lijekove stalno, dulje od šest godina? Ako kažete da, tada je ovo tekst za vas. Ali i upozorenje da pripazite jer zbog te navike eventualno možete imati problema s – gubitkom sluha.

Američko istraživanje provedeno na 55 tisuća žena koje su dulje od šest godina u kontinuitetu uzimale ibuprofen ili paracetamol, pokazalo je kako između devet i 10 posto njih ima problema sa slabljenjem sluha. One koje su koristile aspirin takvih nuspojava nisu imale. Zanimljivo je i kako je veza pronađena upravo kod žena, dok kod muškaraca takva podudarnost nije dokazana.

Da ova znanstvena konstatacija možda stvarno i drži vodu, pokazuju i riječi naše sugrađanke, jedne splitske umirovljenice (podaci poznati redakciji), koja ibuprofen uzima već dugi niz godina.

Kreneš s jednim...

– Posao mi je bio takve naravi da sam po cijeli dan provodila na nogama, što me je i dovelo do kroničnih bolova u kralježnici i nogama. I tako to krene, uzmeš jedan ibuprofen, pa drugi, i na kraju, kako bi sebi olakšao život, počneš ga piti stalno. S vremenom sam primijetila kako mi je počeo slabiti sluh. Sve više i više. Doživjela sam to kao posljedicu buke kojoj sam tijekom rada bila stalno na udaru. Sada kada promislim, ako to znanost kaže, možda to onda i nije od te buke. Možda to stvarno ima veze s ibuprofenom – kaže nam naša 65-godišnja sugrađanka.

No, što kaže liječnička struka? S tim smo se pitanjem obratili umirovljenom liječniku, primarijusu dr. sc. Juraju Matuliću, otorinolaringologu iz splitskoga KBC-a. On sam, kaže, prvi put čuje za ovo znanstveno istraživanje, ali i općenito tezu o sponi između lijekova na ibuprofenskoj bazi i oslabljenog sluha. Ne uklanja mogućnost eventualnog postojanja sprege, smatrajući kako će vrijeme na kraju sve pokazati. No drži se svog osobnog saznanja kako ibuprofenski lijekovi mogu imati nezgodno djelovanje na sluznicu jednjaka i želuca.

Obvezno čitati upute

– Ali da ima posljedice na sluh, to čuo nisam. U pozadini oslabljenog sluha može stajati genetska predispozicija, pa ako je baka imala taj problem, lako je moguće da će ga imati i unuka. Pušači po ovom pitanju isto ne prolaze dobro; nakon 20 godina druženja s cigaretom, sluh im zbog poremećene mikrocirkulacije slabi na određenim frekvencijama. S problemom oslabljenog sluha susreću se ljudi koji rade uz izvore velike buke, ali i sve veći broj mladih ljudi. Kod te mlade skupine problem leži u prejakoj glazbi koju slušaju preko slušalica – veli poznati splitski liječnik.

Ljudski je organizam savršeno ugođeni stroj koji ima svoje mehanizme i procese. Svako unošenje nekog pripravka može poremetiti fini sustav. Stoga primarijus Matulić preporučuje pomno iščitavanje uputa koje u ambalaži dolaze sa svakim lijekom. Ljudi, veli, uglavnom to ne rade, što nije dobro, jer je vrlo bitno pročitati eventualne kontraindikacije.

– Ne mogu isključiti još jednu stvar – rat farmaceutskih kompanija, najbogatijih i reklamno najjačih tvrtki na svijetu. U borbi za profitom spremne su na sve, pa i ocrniti konkurentski lijek kako bi poboljšali prodaju svoga. Posebice se to odnosi na lijekove koji imaju masovnu uporabu, upravo kao ovi s ibuprofenskom bazom – veli doktor Matulić.