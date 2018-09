Broj oboljelih od karcinoma u Europi rapidno raste, no doktori donose dobre vijesti: evo kako i najcrnja statistika može rezultirati dobro za pacijenta

Broj oboljelih od karcinoma u Europi nastavlja redovito rasti ali je smrtnost vezana uz tu bolest u padu, istaknula je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u "Izvješću o zdravlju u Europi", objavljenom u srijedu.



U "regiji Europe" po razgraničenju WHO-a koji pokriva 53 zemlje od Portugala do Rusije preko Kirgistana, 2,4 posto stanovništva oboljelo je od raka 2014. godine, što je upola više od 2000. godine.



Ta brojka skriva velike razlike ovisno o tipu raka i stanovništva koje se uzima u obzir. Tako je u nordijskim zemljama (Švedska, Norveška, Finska, Danska, Island) rasprostranjenost dvaput veća (pet posto), dok je smanjena (1,8 posto) u Zajednici nezavisnih zemalja (CIS) koja uključuje devet zemalja nekadašnjeg sovjetskog bloka, među kojima Bjelorusiju, Gruziju i Rusiju.



Stopa je iznosila 2,8 posto u Europskoj uniji 2013., malo više među ženama (2,9 posto) nego među muškarcima (2,7 posto).



Veliki porast broja karcinoma u nordijskim zemljama svjedoči o "uspjehu" njihovih programa ranog otkrivanja raka, ocjenjuje Claudia Stein, direktorica za informiranje i istraživanje pri WHO-u. "Oni identificiraju neke tipove karcinoma puno prije pojave simptoma što puno pomaže u liječenju, ali povećava brojke", objasnila je ona na predstavljanju izvješća u Londonu.



Broj slučajeva raka dojke je u porastu za 30 posto od 2000. godine tako da je zabilježeno 110 novih slučajeva godišnje na 100.000 žena 2014. Ali taj se rak ujedno bolje liječi. Smrtnost vezana za tu bolest redovito opada od kraja devedesetih tako da je 2015. bilo 20 smrtnih slučajeva na 100.000 žena u usporedbi s 23,8 smrti 2000.



Broj novih slučajeva raka grlića maternice smanjuje se u Europskoj uniji (12 na 100.000 žena 2014. godine, - 12,5 posto nakon 2000.). No, broj slučajeva raste u CIS-u gdje je smrtnost dvaput veća.